Разрешения на перевозку в такси продлили на год

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16.06.2020, 10:48, Новости дня

Разрешения на перевозку пассажиров в такси и договоры водопользования, истекающие в 2020 году, будут автоматически продлены на 12 месяцев, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Пресс-служба правительства сообщила, что «разрешения на перевозку пассажиров в такси и договоры водопользования, срок действия которых истекает с 15 марта по 31 декабря 2020 года, автоматически продлены на 12 месяцев», передает РИА «Новости».

Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Уточняется, что решение также распространяется на разрешения о предоставлении в пользование водных объектов и на заключения об учебно-материальной базе организаций, которые готовят водителей.

«Комплекс мер по снижению регуляторной нагрузки позволит уменьшить издержки организаций на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации», – отмечает правительство.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить выплату пособия по безработице.



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