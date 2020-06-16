Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль поделились новыми фотографиями в преддверии 10-й годовщины свадьбы

16.06.2020, 10:45, Разное

Оловянную годовщину свадьбы кронпринцесса Виктория и принц Даниэль будут отмечать уже в эту пятницу, 19 июня. В преддверии большого праздника королевский дворец Швеции опубликовал у себя на сайте серию портретов будущих первых лиц государства. Фотографии были сделаны в Павильоне Густава III в парке Хага, в нескольких километрах к северу от Стокгольма.

Впору вспомнить, что Виктория и Даниэль познакомились в 2002 году – он был ее персональным фитнес-тренером. Долгое время возлюбленные не подтверждали роман и старались не выходить вместе в свет. В 2009-м появились слухи о грядущей свадьбе, которые вскоре превратились в официальную помолвку. Новый избранник наследницы пришелся королевской семье по вкусу, и 19 июня 2010 года, в 34-ю годовщину брака Карла XVI Густава и королевы Сильвии, Даниэль и Виктория официально стали мужем и женой.

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль воспитывают двоих детей: принцессу Эстель и принца Оскара. Их дочка родилась в 2012 году, а сын – в 2016-м. А недавно в их семье случилось еще одно пополнение: детям подарили собаку Рио породы кокапу. Это гибрид кокер-спаниэля и пуделя.

Принцесса Виктория и принц Даниэль долгое время были единственной семьей внутри королевской семьи, не имеющей четвероногого друга. Так, у короля Карла Густава и королевы Сильвии живут дворняги Брэнди и Бинго, у принца Карла Филиппа и принцессы Софии – собака Сири, а принцесса Мадлен с Крисом О’Нилом недавно завели щенка Тедди.

На сегодняшний момент Виктория является единственной в мире принцессой, занимающей первое место в очереди на королевский престол. В дополнение к этому 7 октября 2019 года шведский королевский дворец издал коммюнике, в котором говорилось, что дети принца Карла Филиппа и принцессы Софии (принц Александр и принц Габриэль), а также дети принцессы Мадлен и Кристофера О’Нила (принцесса Леонор, принц Николас и принцесса Эдриен) больше не являются членами шведского королевского дома. Монарх Карл Густав VI объяснил это тем, что хотел “четко определить, кто из его семьи будет выступать в качестве официальных представителей Швеции в будущем”:

Для меня это способ определить свои ожидания. Надеюсь, моим внукам это пойдет на пользу. Когда они вырастут, то пусть сами выберут свое будущее. Но до этого дня еще очень далеко.

По новому раскладу следующим шведским монархом после Карла Густава XVI по очереди престолонаследия должна стать его старшая дочь, кронпринцесса Виктория. Сейчас ей 42 года, и если она займет трон, то станет первой царствующей королевой в истории Швеции. А уже за ней право престолонаследования перейдет ее старшей дочери, принцессе Эстель, герцогине Эстергетландской, а не ее младшему брату, принцу Оскару, герцогу Сконе.