Скандалы: «Сады Майендорф» для бедного артиста

16.06.2020, 10:42, Разное

Иосиф Пригожин, жаловавшийся на бедственное положение звезд эстрады, может приобрести элитный дом на Рублевке за 55 миллионов долларов

Продюсер Иосиф Пригожин, жаловавшийся на бедственное положение звезд эстрады и даже подававший документы в ФНС на выплаты, в качестве временной замены дачи в Швейцарии может приобрести элитный дом в Жуковке на Рублево-Успенском шоссе за 55 миллионов долларов. Продавцом выступил бывший соратник Олега Дерипаски по «Русалу», который долгое время пытался избавиться от дома. Под описание этого человека подпадает экс-глава компании Александр Булыгин. Об этом на своем официальном YouTube канале заявил журналист Андрей Караулов.

В середине июня известный продюсер Иосиф Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказывал о своем благосостоянии. Он упомянул, что у него есть дом в Швейцарии, неподалеку от Женевского озера, и «дача в этом фантастическом месте», по его словам, стоит на 99% дешевле, если сравнивать с соответствующими предложениями в Москве.

«Я живу в доме многоквартирном, у меня нет загородного дома. В этом году я, наверное, не смогу воспользоваться в Швейцарии дачей своей. Сейчас я начал искать дом — и я схожу с ума от цен», — заявил продюсер.

Как сообщал ИД «Собеседник», Пригожин даже подавал документы в ФНС на получение помощи от государства для своих компаний (чаще у звезд они оформлены как ИП). Звездный продюсер претендовал на выплату в размере МРОТ — 12 130 рублей. По данным журналистов, Пригожин даже получил предварительное согласие, но позже ему отказали.

Источник Daily Storm подтвердил, что Иосиф Пригожин и его жена, певица Валерия, уже выбрали себе загородную недвижимость — элитный дом на Рублевке за 55 миллионов долларов. Участок расположен в самом престижном поселке Рублевки — в «Садах Майендорф». Среди будущих соседей Иосифа Пригожина: Дмитрий Мазепин, Владимир Лисин, Андрей Бокарев.

В распоряжении редакции Daily Storm оказались фотографии, на которых запечатлены Иосиф Пригожин и Валерия рядом с будущей дачей.

Фото: © Daily Storm

Судя по списку собственников недвижимости на Рублевке, составленному изданием «Проект», под описание продавца подпадает экс-глава «Русала» Александр Булыгин. Площадь территории, на которой расположен дом, — 108 соток. А стоимость одной только земли — 896 миллионов рублей.

В конце мая Иосиф Пригожин рассуждал о «бедственном положении» артистов, которые оказались в «чудовищной ситуации» из-за пандемии коронавируса:

«Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», — делился тогда своими переживаниями продюсер.

Валерия поддержала мужа, уточнив, что некоторые артисты «действительно голодают». Однако часть коллег Пригожина по музыкальному цеху выступили с критикой продюсера: певец Григорий Лепс призвал подумать, что происходит с «простыми людьми», а музыкант Сергей Шнуров написал язвительное стихотворение, обращенное к Пригожину. Он также пообещал послать Пригожину и Валерии сосиски из «Пятерочки».

Иван Алексеев