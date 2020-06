Скандалы: «Это, честно говоря, катастрофа»

Дмитрий Симаков рассказал, почему он и его коллеги подали заявление об уходе из газеты

О своем уходе из «Ведомостей» 15 июня объявили все заместители главного редактора — после того, как новый совет директоров компании-издателя при помощи нового владельца газеты Ивана Еремина утвердил на пост главного редактора газеты Андрея Шмарова. Он появился в издании как и. о. главреда три месяца назад, при подготовке сделки с другими покупателями, и вскоре редакция открыто заявила, что не сможет с ним сработаться. Шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков в интервью «Медузе» рассказал, на что надеялась редакция и почему теперь увольняется ее руководство.

— Вы уже написали заявление об увольнении?

— Мы в своем заявлении не писали, что уже уволились, пока мы просто физически не можем это сделать. Наше заявление было реакцией на сегодняшнюю новость о назначении Андрея Шмарова главным редактором, но, конечно, физически мы еще никуда не ездили и заявлений на увольнение не писали, и формально все еще числимся сотрудниками «Ведомостей». Все зависит от того, когда на месте будет отдел HR [отдел кадров]. Сейчас мы узнаем, как технически все это завершить — и все сделаем. Но мы настроены завершить этот процесс максимально быстро.

— Раз вы еще не уволились, возможен ли вариант, что вы все-таки договоритесь с новым владельцем газеты и главным редактором остаться на каких-то условиях?

— Время разговоров уже прошло. Мы общались, доносили свою позицию почти три месяца — нас не услышали. Сейчас принято окончательное решение, с которым мы не согласны. До этого, с 17 марта, мы еще жили в некоторой неопределенности — у нас был исполняющий обязанности главного редактора, поэтому надежда объяснить инвесторам и донести до них нашу позицию сохранялась, мы пытались это сделать, но инвестор в итоге принял иное решение. Два предыдущих потенциальных инвестора [Алексей Голубович и Константин Зятьков] после всех этих разговоров сочли, что им лучше не участвовать в этой сделке. Получается, что они нас услышали, но не до конца.

— Почему все эти месяцы вы ждали, и решились уйти только сейчас?

— Было сразу понятно, что ситуация плохая, что с таким руководящим составом работать будет сложно, даже невозможно. Расчет, по факту, был только один — донести свою позицию и попытаться объяснить людям, что оставлять так, как есть сейчас — это значит гробить издание, коренным образом пересматривать его философию, и от независимой журналистики уходить во что-то другое. Поскольку до сегодняшнего дня мы не знали о финальном решении, то была какая-то надежда. Сейчас тянуть уже некуда, чего дальше сидеть и высиживать? В текущей ситуации продолжать работать мы не можем.

— Как вы считаете, почему к мнению редакции относительно кандидатуры нового главного редактора не прислушались?

— Если рассуждать логически, то очевидно, что это было независимое, объективное издание, а из того, что с нами в последнее время происходило, ясно, что эти принципы хотят попрать. Следовательно, кому-то не нужно независимое и объективное издание, из него, видимо, собираются сделать нечто сервильное под респектабельной вывеской «Ведомостей».

— В ряде публикаций в разных СМИ была информация о том, что Андрей Шмаров, согласно информации от источников, является креатурой Кремля. На ваш взгляд, его кандидатура на пост главного редактора «Ведомостей» согласовывалась с администрацией президента?

— Я не знаю наверняка, но такая версия есть. Сейчас это уже не имеет значения, назначение состоялось, и очевидно, что издание будет меняться в худшую сторону, это прискорбно.

— А Иван Еремин пытался объяснить вам, почему его решающий голос был не за кандидата от редакции Анфису Воронину, а за Андрея Шмарова?

— Лично мне — нет, сегодня в редакции Еремин вызвал генерального директора «Бизнес ньюс медиа» Глеба Прозорова, нашего юриста и HR-специалиста, им был представлен протокол собрания совета директоров, которое, как я понял, было проведено ближе к полуночи 11 июня. Нам коллеги об этом сообщили, и на этом моменте мы и решили, что нам тут не место, мы уходим. Если вы видели, Еремин еще написал колонку для «Ведомостей», однако в ней он совершенно не объясняет, почему назначил Шмарова, в то время как ни один человек в редакции даже не предложил номинировать его на пост главреда.

— Какой настрой у журналистов в редакции?

— Мы все сидим по своим домам и общаемся только в чатах, поэтому трудно делать однозначные выводы. Народ, конечно, грустит, потому что надежда умирает последней, и до последнего времени все еще надеялись, что здравый смысл восторжествует. Не все имеют роскошь встать и уйти — им придется работать еще, как минимум, какое-то время в «Ведомостях», пока они не найдут себе другую работу. Мне очень жаль, что все так получается. Такой красивой истории, как в украинском Forbes, когда их Сергей Курченко купил несколько лет назад, и после закрытия сделки вся редакция встала и вышла, в данном случае не будет. Но, кстати говоря, с украинским Forbes же была офигенная история: у издания после этого отозвали лицензию, а нынешней весной Forbes Ukraine запустился вновь во главе с Володей Федориным, который изначально и запускал Forbes на Украине. Это очень поучительная история о том, что бывает и такое, все может перемениться к лучшему.

То, что происходит, это, честно говоря, катастрофа, в том числе в человеческом плане. Например, я проработал в газете ровно 18 лет — вчера, 14 июня, была очередная годовщина моего прихода в «Ведомости». Есть люди, которые проработали в издании 20 лет, есть те — кто больше 10 лет. И если мы столько лет все это делали — значит, это кому-то было нужно. А если качественная, объективная, независимая журналистика кому-то нужна, то эту нишу просто займет кто-то другой. Какой-то ресурс просто заберет аудиторию «Ведомостей», а все действия нового руководства окажутся просто «выстрелом в молоко».

— А почему, на ваш взгляд, в последний момент «Ведомости» купил Иван Еремин, а не те, кто изначально были объявлены как потенциальные покупатели?

— На мой взгляд, все эти потенциальные покупатели были примерно одного поля ягоды — что Зятьков, что Еремин. Понятно, что в России нет профессиональных инвесторов в СМИ за исключением, возможно, инвестора Forbes Магомеда Мусаева, который выступил «белым рыцарем» и спас редакцию. Это, пожалуй, единственный такой пример.

— Что планируете делать дальше?

— В первую очередь добраться до редакции и подать заявление на увольнение, а параллельно я буду искать работу. Я этого не делал уже 18 лет, придется вспомнить старые навыки.

— Вы не думали найти инвестора и сделать свое медиа?

— В России, да и по-моему в мире тоже, инвесторы сейчас не стремятся вкладываться в медиа. Да, мы пытались кого-то найти, но в текущей ситуации это очень тяжелое занятие. Сфера, в которой мы с вами работаем, не очень выгодна для инвесторов, так как перспективы заработать не очень велики, а потерять деньги очень просто. Да и коронавирус этот вообще все смешал, тяжело что-то делать, когда все сидят по своим домам. Да, мы пытаемся, пока не особо получается. На российском рынке в последние годы появились новые медиа — The Bell, «Проект», но это не истории этого года, а в России ситуация в сфере СМИ с каждым годом становится все более и более токсичной.

Мария Коломыченко

Оригинал материала: «Медуза»

«Медуза», 12.05.20, «Как «Ведомости» оказались в ловушке у «Роснефти», а Демьян Кудрявцев заработал на сделках с изданием 14 миллионов евро»

Расследование «Медузы», Forbes, The Bell и «Ведомостей»

Весной 2020 года газета «Ведомости» оказалась в глубоком кризисе. Владельцы издания, которых представляет Демьян Кудрявцев, объявили о намерениях продать медиа одному из руководителей издательского дома «Наша версия» Константину Зятькову и управляющему директору инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу. Еще до завершения сделки и. о. главного редактора стал Андрей Шмаров; редакция вступила с ним в публичное противостояние. «Медуза», Forbes, The Bell и сами «Ведомости» объединили усилия, чтобы выяснить, сколько мог заработать на сделках с «Ведомостями» Демьян Кудрявцев и какое отношение к нынешним событиям в издании имеет компания «Роснефть».

Предупреждение о возможном конфликте интересов

Авторы этого материала — первый заместитель главного редактора «Медузы» Татьяна Лысова, спецкоры «Медузы» Иван Голунов и Анастасия Якорева — раньше работали в «Ведомостях». Голунов — в 2003–2005 и 2008–2009 годах; Якорева — в 2018–2019 годах. Лысова стояла у истоков издания, в 2002–2017 годах (с перерывом) была главным редактором «Ведомостей». С 2017 года и до 10 марта 2020-го Лысова также была членом совета директоров «Ведомостей».

Кроме того, с 31 декабря 2015 года по просьбе Демьяна Кудрявцева Татьяна Лысова — вместе с Владимиром Вороновым и Мартином Помпадуром — стала одним из директоров компании Delovoi Standard Ltd. В день, когда заключалась сделка по продаже «Бизнес ньюс медиа», принадлежащей Delovoi Standard Ltd, компании «Аркан инвестмент», Лысова лежала в больнице; документов, касающихся этой сделки, она не видела и не подписывала. Когда Лысова появилась на работе 11 марта 2016 года, она подписала документы о выходе из состава директоров Delovoi Standard Ltd.

Поэт и бизнесмен Демьян Кудрявцев, отвечая все эти годы на вопрос, зачем он купил «Ведомости», говорил три вещи: ему это интересно как медиаменеджеру, подвернулась возможность купить дешево, он рассчитывает на этом заработать при перепродаже. «Я считал, что это хорошая сделка. Я всегда занимался бизнесом. <…> Можно было купить дешево, а потом чего-то докрутить и продать подороже. Собственно говоря, я до сих пор надеюсь, что мне это удастся», — объяснял он в недавнем интервью ютьюб-каналу #ещенепознер.

Но одновременно с ним покупателя для газеты в последние годы искал и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. В разговорах с хорошими знакомыми он не скрывал, что «Роснефть» имеет непосредственное отношение к владельцам «Ведомостей» — впрочем, не вдаваясь в подробности; об этом The Bell рассказывали двое знакомых пресс-секретаря «Роснефти». Один из них вспоминает: пару лет назад Леонтьев жаловался, как тяжело ему работать с Кудрявцевым, и говорил, что решение о замене владельца «Ведомостей» назрело.

Наконец, 17 марта 2020 года было объявлено, что владельцы «Ведомостей» договорились о продаже издания генеральному директору издательского дома «Наша версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу — и начали подготовку к сделке. При этом управление компанией Зятькову и Голубовичу передали уже на следующий день, объявил Кудрявцев. Главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов за месяц до истечения трудового контракта освободил свой пост, исполнять обязанности главреда назначили внешнего человека — Андрея Шмарова. Кто именно выбрал Шмарова, неясно: после конфликта Шмарова с редакцией все участники этого назначения не готовы брать за него ответственность.

Впрочем, источник «Медузы», близкий к потенциальным покупателям «Ведомостей», не раз слышал, что в выборе главного редактора газеты участвовал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Он играл заметную роль и в обсуждении самой продажи «Ведомостей», рассказал «Медузе» знакомый одного из возможных инвесторов — а свое участие в таких переговорах Леонтьев объяснял тем, что «Роснефть» контролирует владельца газеты «через кредит».

Действительно, у владеющей «Ведомостями» компании Кудрявцева есть огромные долги. И возникли они, как оказалось, именно в связи с покупкой издания Кудрявцевым пять лет назад.

Как Кудрявцев покупал «Ведомости»

До 2015 года у газеты было три иностранных совладельца: британская FT Group (которой принадлежала Financial Times), американская Dow Jones & Co (издающая газету The Wall Street Journal) и финский издательский холдинг Sanoma (купивший до этого голландскую Independent Media — совладельца «Ведомостей»). У каждого из них была треть кипрского офшора Delovoi Standard Ltd — а ему, в свою очередь, принадлежало российское ЗАО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ), издающее газету «Ведомости» и владеющее брендом.

Именно доли в этом офшоре и выкупал Кудрявцев в 2015 году: сперва ему помогла смена стратегии одного акционера, а затем — принятый еще осенью 2014-го закон, запрещающий иностранцам владеть российскими СМИ.

В начале 2014 года финский издательский холдинг Sanoma по своим корпоративным причинам решил закрыть бизнес в России и распродать все активы, включая и долю в «Ведомостях». Тогда и появился Демьян Кудрявцев. Его интересовала не только эта газета, но и глянцевые журналы, издаваемые финнами в России: Menʼs Health, Womenʼs Health, National Geographic и другие. Несмотря на стремление Sanoma продать активы побыстрее, переговоры с Кудрявцевым заняли почти год. Загвоздкой оказались «Ведомости».

«Сделка по покупке „Ведомостей“ была закрыта последней», — писал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. «Сделка с „Ведомостями“ так задержалась, потому что приобретение такого актива нужно согласовывать на самом верху и Кудрявцев долго не мог получить одобрение. Он его получил только тогда, когда привлек „правильного“ партнера. Стало понятно, что за ним стоит какой-то другой покупатель», — рассказал «Медузе» источник со стороны продавцов, осведомленный о ходе той сделки.

Официально представитель Sanoma тогда заявлял, что сделка не требует согласования с российскими властями. Кудрявцев тоже всегда говорил, что ни с кем не согласовывал это приобретение. Последний раз он повторил это в недавнем интервью ютьюб-каналу #ещенепознер: «Я не получал разрешения, потому что мне не надо было. Но я просто на одном мероприятии сказал про это [пресс-секретарю российского президента Дмитрию] Пескову. И [первому замглавы администрации президента, курирующему медиа, Алексею] Громову тоже сказал. Я не говорил для того, чтобы получить разрешение — а чтобы они были в курсе».

Однако источник «Ведомостей», близкий к владельцам издания, теперь признает, что покупка «Ведомостей» Кудрявцевым согласовывалась с администрацией президента и получить это согласие тогда помог друг и партнер Кудрявцева Дмитрий Босов — президент инвестиционной группы «Аллтек», владелец «Сибантрацита» (проверить это уже нельзя: Босов покончил с собой 6 мая 2020 года).

30 апреля 2015 года Sanoma объявила, что продала свой российский бизнес. Принадлежащие финнам 33% в Delovoi Standard Ltd купила компания Демьяна Кудрявцева Ivania Ltd. А издающее глянцевые журналы ООО «Юнайтед пресс» приобрела другая фирма Кудрявцева — Moscowtimes LLC. Таким образом, Кудрявцев стал совладельцем «Ведомостей» уже в мае 2015 года.

Тем временем продать свои доли в «Ведомостях» должны были и FT Group вместе с Dow Jones & Co: вступающий в силу с начала 2016 года закон запрещал иностранцам иметь больше 20% акций компании, издающей СМИ. При этом Кудрявцев, став акционером Delovoi Standard Ltd, получил преимущественное право на выкуп их долей в этой компании (в соответствии с уставом Delovoi Standard Ltd). Об этом, в частности, рассказывал владелец автомобильного дилера «Рольф» Сергей Петров, тоже рассматривавший тогда возможность выкупить «Ведомости» у иностранцев. «Он [Кудрявцев] уже купил 30% [точнее, 33%]. У него было право приоритетное покупки остальных акций», — так описал Петров ту ситуацию в недавнем эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В ноябре 2015 года FT Group и Dow Jones & Co договорились о продаже своих долей в «Ведомостях» «семье Кудрявцева». В последний день года они подписали договор о продаже 66% в офшоре Delovoi Standard Ltd жене Демьяна Яне Мозель-Кудрявцевой, а также о продаже с дисконтом своей части задолженности компании «Бизнес ньюс медиа» (принадлежащей Delovoi Standard Ltd).

В том же ноябре офшор Кудрявцева Ivania Ltd перевел в собственность Мозель-Кудрявцевой свои акции Delovoi Standard Ltd, сказано в отчете этой компании за 2015 год. Таким образом, 31 декабря 2015-го жена Демьяна Кудрявцева стала единственным владельцем компании «Бизнес ньюс медиа», которой принадлежали «Ведомости».

Во сколько Кудрявцеву обошлась покупка «Ведомостей»

Слухи о том, что Кудрявцев не настоящий покупатель, а фронтмен, которому кто-то дал денег на выкуп «Ведомостей», распространились практически сразу. Но убедительно доказать это так никто и не смог. «Демьян говорил, что деньги его, хотя мы слышали, что у него есть у кого взять взаймы, — рассказывает участник переговоров Сергея Петрова с FT Group и Dow Jones & Co по поводу „Ведомостей“. — И он пообещал: если мы будем поднимать цену, он будет делать то же самое».

Сам Кудрявцев признавал участие в сделке только своих друзей: Владимира Воронова и Мартина Помпадура. «Вполне открыто заявлялось: есть Владимир Воронов и Мартин Помпадур, которые шли со мной в эту сделку. Из-за принятия закона об иностранцах они не стали акционерами. Они забрали долги, выступили кредиторами, а моя семья купила акции», — объяснял Кудрявцев в интервью журналистке Елизавете Осетинской.

В частности, Помпадур выкупил долговые обязательства «Ведомостей» у FT Group и Dow Jones & Co на общую сумму 6,7 миллиона евро — это было частью сделки. То есть «Ведомости» стали должны эту сумму его компании PY Financing LLC.

А за сами акции оба иностранных совладельца «Ведомостей» — FT Group и Dow Jones & Co — получили от Кудрявцева лишь по 500 тысяч евро, рассказал «Медузе» источник, знакомый с деталями той сделки: для них тогда из-за корпоративных правил важнее было погасить долги, чем заработать на продаже активов. Впрочем, и долги эти Помпадур выкупил с дисконтом в 40%, поясняет источник. «Просто купили у них этот долг дешевле. Компания [БНМ] должна [нам] эти деньги по-прежнему, мы просто купили долг с дисконтом», — подтверждал сам Кудрявцев в интервью Елизавете Осетинской. Но суммы он не называл никогда. По описанным в договоре условиям, вся сумма сделки составила пять миллионов евро, рассказали «Медузе» участники самой сделки.

Расходы Кудрявцева на выкуп доли финской Sanoma в «Ведомостях» тоже были секретом. Источники «Коммерсанта» говорили примерно о шести миллионах евро, источники «Ведомостей» — примерно о четырех миллионах евро.

Но «Медузе» удалось ознакомиться с документами, касающимися той сделки, из которых следует: она основана на оценке акций Delovoi Standard (которые купила компания Кудрявцева Ivania Ltd) в 2,687 миллиона евро — и оценке долга (который купила компания Кудрявцева Moscowtimes LLC) в 2,47 миллиона евро. То есть общая сумма составила чуть более пяти миллионов евро.

«Акции Delovoi Standart были приобретены в 2015 году совокупно [у трех предыдущих владельцев] примерно за 10 миллионов евро, и еще примерно три миллиона евро составили выкупленные долги за лицензионные платежи», — объясняет «Ведомостям» источник, близкий к покупателям офшора Delovoi Standart. С его слов получается, что Кудрявцев и партнеры потратили на покупку «Ведомостей» 13 миллионов евро. Однако источники «Медузы», видевшие документы по этим сделкам, настаивают, что общая сумма была около 10 миллионов евро и включала в себя и акции (3,7 миллионов евро), и долги (6,47 миллионов евро).

Сам Кудрявцев всегда утверждал, что он и его друзья — обеспеченные люди — оплатили эти сделки собственными деньгами и никто за ними не стоит. «Медуза», исследуя этот вопрос в конце 2015 года, писала: «Совокупный доход Кудрявцева за последние 15 лет — больше 20 миллионов долларов». Правда, Кудрявцев потом признавал, что пришлось ненадолго занять денег у своего друга и партнера по другим проектам Дмитрия Босова.

Могли ли Кудрявцев и его партнеры купить «Ведомости» на свои средства? Возможно. Но они не стали этого делать. Как выяснили в ходе совместного расследования «Медуза», Forbes, The Bell и «Ведомости», издание было куплено полностью на заемные средства и по сути (хоть и не по форме) оказалось в залоге. Именно этот долг с 2017 года контролирует «Роснефть». А Босов сыграл в этой истории одну из ключевых ролей.

На какие деньги куплены «Ведомости» и как на этом заработал Кудрявцев

Ответить на эти вопросы можно, изучив финансовую отчетность Delovoi Standard Ltd и компании «Аркан инвестмент», которой с 2016 года принадлежит издатель «Ведомостей».

По вступающему в силу с 2016 года закону об «иностранцах в СМИ» кипрский офшор Delovoi Standard Ltd, выкупленный женой Кудрявцева у западных владельцев «Ведомостей», никак не мог оставаться акционером российского издания: газету надо было переоформить на российскую компанию с российскими учредителями. Поэтому акции компании «Бизнес ньюс медиа», принадлежащей офшору, в начале 2016-го (на выполнение закона давался срок до 1 февраля) перевели из владения Delovoi Standard Ltd в собственность российского АО «Аркан инвестмент», также принадлежавшего тогда жене Кудрявцева.

Эта сделка отражена в годовом отчете продавца акций — Delovoi Standard Ltd — следующим образом: 19 февраля 2016 года офшор продал компании «Аркан инвестмент» принадлежащие ему 100% акций БНМ за 24,204 миллиона евро (или 1,794 миллиарда рублей, указано в отчете).

Сделка выглядит просто как перекладывание актива и денег из одного кармана Кудрявцева в другой. Но это не так. Мало того, что «Аркан» приобрел «Ведомости» у кипрского офшора за бóльшую сумму, чем они обошлись Кудрявцеву, — сделано это было не на собственные средства, а на взятые в долг.

Компания «Аркан инвестмент» — новая организация с уставным капиталом 10 тысяч рублей, с одним сотрудником (директором Александром Карповым — он руководит и другими бизнесами Кудрявцева) и вообще без активов — смогла в 2016 году привлечь кредиты на 1,877 миллиарда рублей (29,4 миллиона евро по курсу на конец года), из которых 1,736 миллиарда рублей потратила на «приобретение акций (долей)» — так указано в ее финансовой отчетности. Это были акции «Бизнес ньюс медиа», то есть «Ведомостей», ведь других акций у «Аркана», судя по данным «СПАРК-Интерфакс», никогда не было.

Получается, в начале 2016-го «Аркан» потратил на покупку «Ведомостей» у офшора Кудрявцева в два с лишним раза больше денег, чем сам Кудрявцев и его друзья в 2015-м — на выкуп «Ведомостей» у иностранцев. Как «Ведомости» могли подорожать в два с лишним раза менее чем за год?

Близкий к владельцам «Ведомостей» собеседник этого издания объясняет такую разницу в цене тем, что актив — то есть «Ведомости» — подорожал, избавившись от обязанности платить иностранцам большие суммы за их бренды, а лицензионные платежи им по новому договору стали значительно меньше.

Если судить по официальным отчетам, в результате переоформления акций БНМ у кипрской Delovoi Standard должна была остаться прибыль Кудрявцева, составляющая почти 14 миллионов евро, а на российском «Аркане» остался колоссальный долг в 1,877 миллиарда рублей. Сделка была оформлена «без дополнительных денег, совершенно легально и с соблюдением законодательства Кипра и России», говорит на это источник «Ведомостей», близкий к владельцам издания.

Назвать «Медузе» щедрых кредиторов «Аркана» гендиректор компании Карпов отказался. Впрочем, близкий к владельцам «Ведомостей» источник сообщил изданию, что это был кредит Газпромбанка на сумму около 25 миллионов евро, получить который «Аркану» тогда помог Дмитрий Босов.

Единственное, что есть сейчас у «Аркана», — это сами «Ведомости» и право требовать с них возврата примерно 500 миллионов рублей долгов. Вернуть их «Ведомости» тоже не могут. За 2019 год выручка газеты составила 860 миллионов рублей, а операционные расходы — 835 миллионов рублей, убыток по итогам года составил 13 миллионов рублей. А ее долги — 810 миллионов рублей.

В разы больше долги самого «Аркана»: на конец 2019 года они составляли два миллиарда рублей, уточнил собеседник «Медузы». В последнем финансовом отчете на конец 2018-го кредиторская задолженность «Аркана» составляла 2,4 миллиарда рублей.

Под давлением кредиторов «Аркана» Кудрявцев и решил продать «Ведомости», чтобы в результате сложной сделки добиться от ее участников погашения и реструктуризации долгов своей компании «Аркан», объясняет собеседник «Медузы», знающий об этом от одного из покупателей. Сам Кудрявцев отказался разъяснить «Ведомостям» структуру готовящейся сделки.

Кто эти кредиторы и при чем тут «Роснефть»

Гендиректор компании «Аркан инвестмент» Александр Карпов отказался говорить «Медузе» про долги, сославшись на коммерческую тайну. Но источник Forbes рассказал, как эта ситуация была описана потенциальным покупателям «Ведомостей»: кредит «Аркану» на покупку акций БНМ в 2016 году через компанию-прокладку выдал Газпромбанк, а в 2017-м этот долг «Аркана» перешел к ООО «Константа», получившему для этого кредит в банке «Роснефти» — ВБРР — на 28 миллионов евро.

Журналистам «Медузы», Forbes, The Bell и «Ведомостей» удалось найти подтверждение этой версии в нескольких документах.

Сама «Константа» создана в апреле 2017 года, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Из отчета о движении денежных средств «Константы» видно, что в том же году компания потратила на покупку неких долговых обязательств или выдачу займа 1,79 миллиарда рублей (26 миллионов евро по курсу на конец года), получив для этого кредит на 1,85 миллиарда рублей (26,9 миллионов евро).

Несмотря на то, что деятельность ООО «Константа» — услуги по добыче нефти и природного газа, — эта компания с уставным капиталом 50 тысяч рублей зарегистрирована в московской квартире и внесена в реестр малых и средних предприятий. В отчетности фирмы нет выручки и налогов, связанных с добычей нефти и газа, только расходы на зарплату — полтора миллиона рублей. Ее владелец и гендиректор — Игорь Лаврухин, в прошлом занимавшийся издательским бизнесом: он был совладельцем ликвидированного ООО «Легенда медиа».

Сам Лаврухин отказался говорить «Ведомостям» что-либо о кредите ВБРР и долге «Аркана».

А источник, близкий к владельцам «Ведомостей», в разговоре с этим изданием назвал «Константу» «аффилированной с Босовым компанией» и сказал, что «Аркан» взял у нее кредит по желанию Босова, чтобы погасить долг перед Газпромбанком.

В результате этой сделки акции АО «Аркан инвестмент», владеющего издателем «Ведомостей», оказались в залоге у «Константы»; это указано в документах «Аркана» от 2018 года. А в выписке из ЕГРЮЛ самого ООО «Константа» указано, что с 20 июня 2017-го права владения этой компанией находятся в залоге у банка ВБРР. Этот банк принадлежит «Роснефти».

Теперь близкий к владельцам издания собеседник «Ведомостей» уверяет, что узнал все это — что «Константа» брала длинный кредит у ВБРР и что ее акции заложены в этом банке — всего несколько недель назад, а Босов не захотел это объяснять.

Вывод из этого такой: банк «Роснефти» реально контролирует издателя «Ведомостей» через цепочку долгов ВБРР — ООО «Константа» — «Аркан инвестмент» — БНМ, а расплатиться по этим долгам ни один участник цепочки не способен.

И даже продать «Ведомости» (то есть акции БНМ) теперь невозможно без погашения долгов «Аркана», объясняет собеседник «Медузы», знающий об этом от одного из участников новой сделки: ведь обременение по этим долгам касается и активов, то есть акций БНМ — поэтому потенциальные покупатели «Ведомостей» должны будут решить и эту проблему.

Убедиться в том, что обязательства «Аркана» по кредиту формально распространяются и на БНМ, «Медузе» не удалось. Гендиректор «Аркана» Александр Карпов сказал Forbes, что «акции БНМ не заложены и никогда не были никому заложены или иначе обременены; это может подтвердить менеджмент самой компании». Гендиректор «Бизнес ньюс медиа» Глеб Прозоров сказал «Медузе»: «У менеджмента БНМ нет никаких документов, указывающих на то, что акции компании заложены».

Тем не менее сами обстоятельства кредитования «Аркана» предполагают, что на его активах должно быть обременение, считает юрист международной фирмы с большим опытом работы с кредитными и корпоративными сделками. «Когда проектную компанию (не имеющую иных активов, кроме приобретаемого) финансируют на приобретение соответствующего актива, как в этом случае, кредитор чаще всего требует залога актива и проведения расчетов по его приобретению через счета в своем банке, — пояснил юрист. — Но информация о залоге акций „Ведомостей“ стала бы доступна более широкому кругу лиц, поскольку факт залога приходится отражать в реестре акционеров и т. п. Если поставить цель избежать огласки, кредитор будет защищать свои интересы через другие механизмы: запрет в кредитном договоре на отчуждение актива, обременение актива опционами». У «Аркана» просто не может быть возможности распоряжаться свободно акциями БНМ — до тех пор, пока не погашен кредит на их покупку, резюмирует он.

Демьян Кудрявцев заявил «Ведомостям»: «Мы с партнерами никогда не делали ничего, что создало бы риски для редакционной независимости „Ведомостей“, среди прочего — не делали ничего такого, что позволило бы обратить взыскание на акции БНМ».

Представители Газпромбанка и ВБРР на запрос «Ведомостей» о кредитовании «Аркан инвестмент» и ООО «Константа» не ответили.

Не стала отвечать на вопрос Forbes по поводу долга «Аркана» перед ООО «Константа» и нынешняя формальная владелица «Аркана» Иветта Воронова.

К чему это привело

Формально «Ведомости» сменили собственника еще в середине 2018 года, но об этом Кудрявцев рассказал в интервью RTVi только в конце 2019-го, объявив, что он уже давно не владелец газеты. По его словам, собственность переоформлена на члена семьи Владимира Воронова. Это его племянница Иветта Воронова, она подтвердила Forbes, что сейчас владеет компанией «Аркан инвестмент». Как можно узнать из ее профиля в фейсбуке, ей 33 года, она окончила МГИМО и работает на телеканале ТНТ.

А 17 марта 2020 года было объявлено, что нынешние владельцы «Ведомостей» (формально это «Аркан», а неформально — Демьян Кудрявцев с партнерами) продают «Ведомости» (то есть БНМ) издателю Константину Зятькову и финансисту Алексею Голубовичу.

Сам Кудрявцев так объяснил свои мотивы в эфире «Эха Москвы» в начале апреля: «Я говорю, что полтора месяца назад мы оказались в такой ситуации. Потому что все эти пять лет стало понятно, что мы больше не можем, вкладывать в нас нечего. Привлекать кредиты сейчас невозможно, никто не даст нам кредиты под „Ведомости“, потому что понятно, что за эти пять лет ситуация в стране необычно изменилась и „Ведомости“ — это оппозиционный, хотя я так не считаю, <…> ресурс. Невозможно получить финансирование. И у нас единственный шанс — закрыть и потерять все, что мы за эти пять лет потратили».

«Кудрявцев теперь продает не свое, а то, что он купил на деньги кредиторов. Эти долги будут, видимо, списаны, потому что их невозможно вернуть, а без согласия кредиторов ничего не возможно продать», — говорит на это собеседник «Медузы», осведомленный о переговорах по продаже «Ведомостей».

Именно поэтому в продаже издания самое активное участие принимает главный кредитор, то есть «Роснефть».

The Bell нашел бизнесмена, которому примерно полтора года назад предлагали, по сути дела, взять «Ведомости» в управление. По его словам, переговоры вел «высокопоставленный человек из окружения [главы „Роснефти“ Игоря] Сечина». Речь шла о замене Кудрявцева на другого номинального собственника в обмен на управление и установление контроля над редакцией. Но продолжения переговоров не последовало — для «Роснефти» тогда это не было вопросом первостепенной важности, считает собеседник The Bell.

Найти покупателя для «Ведомостей» пытался и друг Кудрявцева Дмитрий Босов. Это он подал идею, как установить контроль над «Ведомостями», президенту «Роснефти» Игорю Сечину, когда у них были прекрасные отношения, рассказывал The Bell знакомый бизнесмена. «Кто-то кому-то выдал какие-то займы, Кудрявцев как бы купил, и они пытались играть в демократию», — так он описывает начало истории. Но в какой-то момент Босов с Сечиным «разошлись», после чего Босов даже пытался сам вести переговоры о продаже «Ведомостей», добавляет собеседник The Bell.

Другой знакомый Босова это подтверждает: «После конфликта Босова с Сечиным Босов какое-то время сам предлагал „Ведомости“ на рынке. Но все интересовались — а действительно ли он может продать и правда ли, что это он — продавец, а когда понимали, что там структуры, близкие к „Роснефти“, — растворялись».

«Босов никогда не был как таковым инвестором, владельцем „Ведомостей“ или контролирующим лицом», — говорит теперь источник, близкий к владельцам издания. Босов совершил самоубийство 6 мая 2020 года; его представитель от комментариев для этой статьи отказался.

А несостоявшимся покупателям «Ведомостей» принять участие в сделке предлагал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, рассказывал The Bell один из их общих знакомых. Леонтьев непосредственным образом участвовал и в выборе нового главного редактора в ходе переговоров Кудрявцева о сделке с Голубовичем и Зятьковым, рассказал знакомый одного из участников этих переговоров. На просьбу прокомментировать это Михаил Леонтьев ответил The Bell: «Это треш какой-то, отстаньте от меня, большего говна, чем эта газета, я не видел в жизни».

Впрочем, действия самого и. о. главного редактора Андрея Шмарова только подтверждают версию об участии «Роснефти». Он сначала заменил заголовок статьи про сделку с активами «Роснефти» на противоположный по смыслу и выгодный «Роснефти» — а вскоре снял с сайта уже опубликованную колонку с критикой действий руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, написанную постоянным автором «Ведомостей», экономистом Константином Сониным. Также Шмаров запретил редакции упоминать социологическую службу «Левада», сославшись на недовольство администрации президента.

А 8 мая, рассказал «Медузе» сотрудник «Ведомостей», из статьи «„Роснефть“ организует в МГУ магистратуру по геномике человека» Шмаров три раза вырезал следующий текст: «„Русская служба Би-би-си“ со ссылкой на источники сообщала, что куратором проекта может стать детский эндокринолог Мария Воронцова. Журнал The New Times в 2016 г. назвал ее предполагаемой старшей дочерью Путина. Воронцова также входит в совет по реализации программы по развитию генетических технологий».

Когда конфликт нового и. о. главного редактора с редакцией «Ведомостей» стал очевидным и выплеснулся даже на страницы самого издания, встревоженный Голубович пытался поднять вопрос о возможной замене Шмарова, рассказал «Медузе» источник в «Ведомостях». Но Леонтьев отказался менять Шмарова на предложенную редакцией кандидатуру, заявив, что «своих не сдает», рассказал Forbes источник, близкий к новым покупателям.

«Андрюшу я знаю очень давно, очень давно с ним не общался. Он суперпрофессиональный экономический журналист, и все, я-то тут при чем?» — так Леонтьев ответил на вопрос The Bell о его роли в назначении Шмарова в «Ведомости».

«Шмарова не могут убрать, потому что его кандидатура согласована с администрацией президента, нового главного редактора надо тоже согласовывать, а Голубович и Зятьков не хотят туда идти после скандала с „Левадой“», — говорил собеседник «Медузы», близкий к одной из сторон сделки. Об этом же говорит теперь и источник, близкий к владельцам «Ведомостей».

Эту сделку в администрации президента курирует первый замглавы администрации Алексей Громов, и она, скорее всего, будет доведена до конца: слишком сложно искать и со всеми согласовывать новых покупателей, — такое мнение в разговоре с The Bell высказал медиаменеджер, сотрудничающий с администрацией президента. «В администрации президента ни сама сделка с „Ведомостями“, ни, тем более, выбор Шмарова на должность и. о. главного редактора никем не согласовывались», — сказал в то же время «Медузе» источник в администрации президента, осведомленный об этой ситуации.

Алексей Голубович отказался от сделки в конце апреля, в итоге остался один покупатель — Константин Зятьков. «Мы с господином Зятьковым делаем все, что мы можем сделать по этой сделке, все, как мы договаривались», — говорил Кудрявцев в эфире «Эха Москвы» 1 мая. «Я делаю все необходимое, чтобы процесс не останавливался», — так Константин Зятьков ответил на вопрос Forbes о том, планирует ли он завершить сделку.

На вопрос «Ведомостей» о влиянии «Роснефти» и ее пресс-секретаря на эту сделку Демьян Кудрявцев ответил так: «После двух судов „Ведомостей“ с этой известной корпорацией, лишения меня гражданства и, по сути, теперь выдавливания из страны подозревать меня в сговоре с этими людьми просто нелепо. Думаю, что они всегда хотели съесть „Ведомости“, но перед тем, как что-то съесть, надо сначала перестать пить».

Татьяна Лысова, Анастасия Якорева, Иван Голунов