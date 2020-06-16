 

В Красноярске задержали жестоко избившую внучку женщину

16.06.2020, 10:39, Разное

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая жестоко избила маленькую девочку в лифте, передает Пятый канал. Происшествие зафиксировала камера наружного наблюдения.

Выяснилось, что женщина приходится пострадавшему ребенку бабушкой. Они были в гостях у знакомых, а когда пришла пора возвращаться домой, девочка начала капризничать.

Вину бабушка признала полностью. В содеянном она раскаялась.



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