В Красноярске задержали жестоко избившую внучку женщину
16.06.2020, 10:39, Разное
В Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая жестоко избила маленькую девочку в лифте, передает Пятый канал. Происшествие зафиксировала камера наружного наблюдения.
Выяснилось, что женщина приходится пострадавшему ребенку бабушкой. Они были в гостях у знакомых, а когда пришла пора возвращаться домой, девочка начала капризничать.
Вину бабушка признала полностью. В содеянном она раскаялась.
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