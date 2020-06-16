“Случилось худшее”: друг Ефремова сделал заявление

16.06.2020, 10:39, Разное

Товарищ Михаила Ефремова, поэт Дмитрий Быков долго молчал и не высказывался насчет смертельного ДТП, которое устроил его друг. Однако критика, которая обрушилась на артиста, заставила писателя прокомментировать случившееся и встать на защиту Михаила Олеговича.

Быков согласен, что в данном случае смягчать судьбу Ефремова не следует. По мнению писателя, сам артист не примет никаких попыток для этого. На данный момент Михаил Олегович абсолютно раздавлен также, как и все его близкие, считает Дмитрий Львович.

Он не станет отрекаться от своего друга. Поэт уверен – Ефремов совершил чудовищный поступок из-за безумия. Однако нужно подождать результатов следствия, психиатрической экспертизы и приговора, отметил Быков.

“До решения суда никого убийцей называть не следует, но уже сейчас совершенно очевидно, что с Михаилом Ефремовым случилось худшее, что с ним вообще могло случиться”, – написать Дмитрий Львович в своем инстаграм-аккаунте.

Писатель гордится тем, что ему приходилось работать с Михаилом Олеговичем. Он подчеркнул – до аварии Ефремов был одним из самых любимых и достойных актеров в стране, который сыграл более 100 ролей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Дмитрий Быков (@dmi_bykov) 13 Июн 2020 в 5:30 PDT

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Актер, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего автомобиля и помчался по Москве. На Садовом кольце он выехал на встречную полосу и въехал в фургон. Водитель автомобиля Сергей Захаров скончался от полученных трав спустя несколько часов.

Михаил Ефремов находится под домашним арестом, пока идет следствие. Такое решение вынес Таганский суд 9 июня. Актер признал свою вину. Теперь он не понимает, как жить дальше.