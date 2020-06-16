 

Елену Зеленскую, у которой диагностировали COVID-19, госпитализировали

16.06.2020, 10:30, Новости дня

Супругу президента Украины Елену Зеленскую, у которой на прошлой неделе подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, госпитализировали в одну из больниц Киева, сообщил Офис президента в Telegram 16 июня.

У первой леди диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию. 

“В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное”, – сообщили в Офисе президента. 

Зеленская находится в изоляции.

15 июня президенту Владимиру Зеленскому и детям опять провели тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции, результаты отрицательные, сказано в сообщении. 

О том, что супруга президента сдала положительный тест на коронавирус, стало известно 12 июня. В Офисе президента тогда сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни у первой леди не было.

“Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил: маски, перчатки, минимум контактов”, – прокомментировала инфицирование Зеленская. 

Из-за заражения супруги Зеленский перешел на особый режим работы. В Офисе президента сообщили, что глава государства в ближайшее время не будет проводить личных встреч, все совещания переведены в онлайн-режим.

Зеленский, как проинформировали на Банковой, ежедневно проходит тестирование на коронавирус, а также медосмотры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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