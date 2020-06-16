Жена Зеленского госпитализирована из-за коронавируса

16.06.2020, 10:30, Новости дня

Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц с двусторонней пневмонией, сообщила пресс-служба главы государства.

«Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу Киева», – говорится в сообщении офиса в Telegram.

У нее диагностировали коронавирус, проявившийся в виде двусторонней полисегментарной пневмонии средней степени тяжести.

Состояние Зеленской стабильное, она находится под наблюдением врачей и не нуждается в дополнительном кислороде.

Тесты на коронавирус показали отсутствие заболевания у президента Украины и его детей.

Ранее Зеленский перешел на особый режим работы после выявления коронавируса у жены: временно отменены встречи президента, совещания проводятся в онлайн-режиме, исключено участие в массовых мероприятиях.

12 июня стало известно, что супруга Зеленского Елена заразилась коронавирусом, результаты теста на COVID-19 самого Зеленского и его детей отрицательные.

В начале недели Зеленский заявил, что хотел бы заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать обществу, что с COVID-19 легко бороться. Позже украинского президента оштрафовали за нарушение карантина при посещении кафе в Хмельницком.