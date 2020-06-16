 

Глава Минприроды отверг возможность отмены экологической экспертизы

16.06.2020, 10:30, Новости дня

Промышленные компании должны пересмотреть отношение к Арктике, при этом не может быть речи об отмене экологической экспертизы, сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, находящийся с рабочей поездкой в Норильске.

«С советского времени в Арктике накопилось много промышленных отходов, которые не просто отравляют окружающую среду, но и жизнь местного населения. Прежде чем реализовывать новые проекты, необходимо разобраться с накопленным ущербом. Любые попытки снизить экологические требования недопустимы. А речи об отмене экологической экспертизы быть не может», – сказал Кобылкин ТАСС.

Как отметил министр, причины аварии в Норильске устанавливаются, им будет дана соответствующая оценка. Важно сейчас осуществить меры по восстановлению экосистем с учетом предложений коренного населения.

«Главная помощь, которую сегодня компания должна оказать местному и коренному населению – максимально быстро перейти на использование наилучших доступных технологий и провести модернизацию производства. И именно поэтому нацпроект «Экология» имеет ключевое значение», – добавил Кобылкин.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил поправки ко второму чтению законопроекта, призванного ускорить приоритетные стройки РЖД. Согласно публикации, неназванные авторы поправок считают необходимым полностью отменить обязательную экологическую госэкспертизу проектной документации строительства объектов первой категории. В самом комитете опровергли внесение поправок.

Президент РФ Владимир Путин 3 июня объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске. Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о реальной обстановке на месте инцидента. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. 5 июня ЧП в Норильске было локализовано.

11 июня директора ТЭЦ-3 в Норильске Павла Смирнова арестовали по делу о разливе дизельного топлива. Также были задержаны главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



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