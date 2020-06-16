 

Новые смартфоны Xiaomi Redmi Note 9S имеют проблемы с сетью Wi-Fi

16.06.2020, 10:30, Разное

Владельцы новых смартфонов Xiaomi Redmi Note 9S жалуются на то, что мобильное устройство отключается от Wi-Fi и самостоятельно не возобновляет подключение. Жалобы на ошибку начали появляться на таких форумах, как Mi Community и XDA Developers, при этом в основном она наблюдается у пользователей из Европы.
Ошибка заключается в том, что смартфон Xiaomi Redmi Note 9S после начала работы в сети Wi-Fi отключается от нее через четверть часа, если заблокировать его экран. После повторной активации экрана подключение к Wi-Fi не возобновляется, поэтому пользователь вынужден самостоятельно выбирать точку доступа.

Компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 11.0.8.0 Global Stable. Она лишь частично устраняет проблему, но добавляет ошибку иного рода. Смартфоны для обновления IP-адреса самостоятельно повторно подключаются к Wi-Fi, делают они это раз в несколько часов. Гаджет Redmi Note 9S с новой прошивкой совершает эту процедуру многократно, но каждые несколько минут. Пользователи подозревают, что всему виной программная оболочка аппарата.



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