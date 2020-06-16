 

В Совфеде предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

16.06.2020, 10:16, Новости дня

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за коронавируса.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Сенатор подчеркнул, что такие изменения будут действовать только в 2021 году. Поправки вносятся в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом. Он также отметил, что в борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии в РФ в целом удалось действовать на опережение.

За минувшие сутки в РФ выявлено 8248 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 545 тыс. случаев заболевания.



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