В Ботсване загадочный мор слонов: За месяц погибло 170 животных и никто не знает причины

16.06.2020, 10:12, Разное

С пугающей и пока совершенно загадочной ситуацией столкнулись власти Ботсваны, Южная Африка. Всего за месяц тут по непонятным причинам умерло уже 170 слонов.

Как сообщают местные газеты, первый труп слона, причина смерти которого так и осталась неустановленной, был обнаружен 11 мая 2020 года неподалеку от селения Серонга. В последующие дни останки слонов разной степени разложения продолжали находить по всей саванне и причина их смерти так же осталась таинственной.

Ни один из этих слонов не был убит браконьерами, потому что в них не нашли следов от пуль или других ран от оружия, кроме того бивни у них были в целости и сохранности (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Чтобы тщательно проверить версии об отравлении или заражении опасной болезнью, образцы с найденных слоновьих туш были отправлены в ветеринарную лабораторию Ондерстепоорт в Претории (ЮАР). Однако там лишь недавно сняли карантин из-за эпидемии коронавируса и образцы все еще проверяются.

Местные власти при этом уже заверили население, что дело явно не в отравлении, потому что тогда бы пострадали не только слоны, но и другие животные. Также заверяется, что слонов не могла убить и сибирская язва, потому что "сейчас для нее не сезон".

СМИ открыто называют ботсванский мор слонов загадочным и таинственным, указывая, что не припомнят ничего похожего за последние десятилетия. Некоторые оппозиционные издания уже громко заявили о том, что власти "что-то скрывают".

Отчеты от экспертов, которые непосредственно осматривали туши слонов, показывают, что судя по положению трупа, смерть застала слонов внезапно и прямо по дороге. То есть слон шел себе, шел, а потом внезапно резко упал на землю и умер.

Больше всего слоновьих трупов было найдено в восточной части района Окаванго Панхандл возле селений Серонга, Бетша, Гунотсога, Манга и других. Самое большое скопление трупов слонов из 74 штук было обнаружено на длинной слоновьей тропе в 20 км между Гунотсогой и Эретшей.

Эта тропа используется слонами для перемещения от пастбищ мимо селений к водопою. Напившись, слоны по ней же возвращаются обратно в саванну. Однако если бы опасный патоген содержался в воде, погибли бы и другие животные, которые ходят сюда на водопой.