 

Выяснено как сидячий образ жизни с просмотром сериалов изменит человека

16.06.2020, 10:11, Разное

Исследователи с сайта Online Gambling решили проанализировать и узнать, как малоподвижный образ жизни с сидением на диване и просмотром телевизора повлияет на внешность людей. Итоги никого не обрадовали.

К сидению длительное время на диване они приплюсовали общий закрытый образ жизни, к примеру работу на дому. Они создали ролевые модели – мужчину и женщину "Эрик" и "Ханна" и использовали их для иллюстрации выводов.

Из-за сидячего образа жизни с редким выходом наружу у Эрика и Ханны будет бледно-серая кожа, темные мешки под глазами и ожирение – самые очевидные последствия. Кроме того они будут подвержены повышенному риску диабета, рака кишечника и варикозному расширению вен – чаще всего на ногах, из-за чего их ноги покроются венозными шишками и узлами. 

У них повредится осанка, потому что они станут сутулыми, наступит преждевременное старение, кровь станет приливать к глазам. У мужчин наступит ранее облысение из-за недостатка солнечного света и витамина D. 

"Мужчины на 35% чаще заболевают раком кишечника при малоподвижном сидячем образе жизни, также частый просмотр сериалов на диване может увеличить риск диабета на 30%, в том числе довести до ампутации конечностей", – пишут исследователи.

В результате введения режима самоизоляции сотни миллионов людей по всему миру на несколько месяцев оказались добровольными узниками в своих домах. Чаще всего они тратили это время за просмотром телевизора или видеоиграми. 

Статистика по США показала, что с началом эпидемии коронавируса 43% взрослых американцев стало смотреть фильмы и сериалы на потоковых сервисах. Всего у Netflix  по всему миру на март 2020 года было 182 миллиона подписчиков.



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