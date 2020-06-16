Просто не хочется: Молодые американцы все чаще отказываются от секса

16.06.2020, 10:11, Разное

Согласно масштабным опросам, в 2000-2002 годах 19% молодых американцев указали, что уже год не занимались сексом. В 2016-2018 годах таким был уже каждый третий.

В опросах участвовали американские мужчины разного возраста, но самое сильно снижение интереса к интиму было замечено именно у молодых парней в возрасте 18-24 лет, которые как правило, наоборот считаются "одержимыми сексом".

Еще одно заметное снижение интереса к сексу было выявлено в группе мужчин 25-34 лет: В 2002 году среди них было всего 7% тех, кто не имел половых контактов в течении года, а в 2018 таких было уже 14%.

Исследователи пока не знаю точно, из-за чего идет такая настораживающая тенденция, но предполагают, что всему виной сильный стресс от работы, проблемы в отношениях с противоположным полом, а также увлечение видеоиграми.

Все опросы были проведены командой исследователей из Каролинского института в Стокгольме, Швеция. Итоги опроса 2018 года были подведены лишь на днях и опубликованы на сайте JAMA Network Open.

Всего эта команда проводила в США подобные опросы регулярно, каждые два года, начиная с 2000. В каждом опросе приняло участие около 10 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 44 лет. Людям задавались вопросы о частоте их половых отношений и количестве сексуальных партнеров за прошлый год.

Потом исследователи провели сравнения результатов опросов 2000-2002 годов и 2016-2018 годов. Они выяснили пугающую тенденцию резкого роста числа молодых мужчин, у которых вообще не было секса за прошлый год, о чем описывалось выше, но подобная тенденция была выявлена и у женщин, только не с такой большой разницей. В 2000-2002 году женщин без сексуальных отношений было 15%, а в 2016-2018 их стало 19%.

Самой устойчивой группой в опросах оказались мужчины в возрасте 35-44 лет, у них количество не имеющих секса за прошлый год нисколько не изменилось к 2018 году и осталось на уровне менее 10%.

Авторы исследования отмечают, что в США растут случаи депрессии и тревожности и возможно именно это и связано с тем, что молодежь все меньше интересуется сексом. Также по вечерам современные молодые люди скорее предпочтут сидеть в соцсетях, играть в видеоигры или смотреть сериалы, чем потратить это время на секс.