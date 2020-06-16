В РФ подтвердили 8,2 тыс. новых случаев коронавируса
16.06.2020, 10:08, Новости дня
За минувшие сутки в РФ выявлено 8248 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 545 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8248 новых случаев коронавируса в 82 регионах, из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1416, Подмосковье – 694, Иркутской области – 319.
Всего в стране выявлены 545 тыс. 458 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 294 тыс. 306 человек, из них 9767 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксированы 193 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончался 7248 человек.
Накануне, 15 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8246. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличились на два.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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