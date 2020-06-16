Задержали еще одного члена инициативной группы Бабарико – соперника Лукашенко на президентских выборах

16.06.2020, 10:03, Новости дня

В Беларуси задержали Светлану Купрееву – еще одного члена инициативной группы Виктора Бабарико, потенциального соперника Александра Лукашенко на президентских выборах. Как сообщает TUT.BY, еще в четверг, 11 июня, в квартиру Купреевой пришли с обыском, а саму Светлану без вещей и сменной одежды увезли сотрудники Департамента финансовых расследований. Вечером подруге Светланы сообщили по телефону, что женщина задержана и будет находиться в СИЗО КГБ.

На следующий день, 12 июня, Купрееву допросили, но из СИЗО не отпустили. Как отмечает издание, поскольку женщину не освободили в течение 72 часов, скорее всего, по отношению к ней была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом Департамент финансовых расследований не уведомил ни мать, ни кого-либо из друзей Купреевой. Передать Светлане в СИЗО вещи первой необходимости удалось лишь спустя четыре дня после задержания.

Адвокату в посещении Купреевой в СИЗО КГБ отказано “в связи с коронавирусом”. Жалобы на незаконность и необоснованность задержания в установленный законом срок не рассмотрены. Как сообщает TUT.BY, производится процедура описи и ареста имущества Светланы Купреевой.

Как отметили в штабе Виктора Бабарико, Светлана Купреева никогда не работала в “Белгазпромбанке”. Зато она является другом семьи Виктора Бабарико и членом его инициативной группы, координатором по одному из районов Минска.

12 июня стало известно, что в Могилеве задержали двух членов инициативной группы Виктора Бабарико – ​Сергея Кармызова​ и Владимира Дударев​а. Кроме того, как сообщает TUT.BY, в Гомеле один из членов инициативной группы Бабарико был предупрежден о привлечении к административной ответственности за пост в соцсетях, опубликованный им много лет назад, в школьные годы.​

Белорусское правозащитное сообщество выступило с заявлением, в котором потребовало от белорусских властей остановить давление и запугивание людей в связи с их участием в президентской кампании.

“Впервые в истории независимой Беларуси избирательная кампания с самого начала проходит в атмосфере страха, угроз и запугивания. Идут задержания и аресты активистов инициативных групп кандидатов в президенты и обычных избирателей, которые участвуют в мирных пикетах”, – говорится в заявлении правозащитников.