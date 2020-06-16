В Дагестане произошли столкновения между полицией и гражданами Азербайджана, которые застряли в России

16.06.2020, 10:03, Новости дня

В пункте временного размещения в Дагестане произошли столкновения между полицейскими и гражданами Азербайджана, которые застряли в России из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Дербентского района республики Фуада Шихиева.

Конфликт начался вечером 15 июня. По словам Шихиева, азербайджанцы получили список с именами 120 человек, которым разрешили пересечь границу и вернуться домой. “В списки, которые формируются азербайджанской стороной, не попали все, что и возмутило людей. Отсюда и пошли недовольство, волнения”, – объяснил он. Шихиев сообщил, что на место инцидента направили сотрудников Росгвардии и полицейских.

Как сообщил “Кавказский узел”, часть протестующих направилась к границе, однако их разогнали силовики, применив дубинки и слезоточивый газ. В результате пострадали несколько человек, отмечает источник издания.

“Одному сломали ребро. Другие получили травмы головы. Это возмутило всех протестующих. В ответ люди стали бросать [в силовиков] камни, кастрюли из палаток, валяющиеся железки. Полиция пыталась задерживать людей. Но остальные граждане отбивали их”, – сказал он изданию.

По словам Шихиева, пострадали четверо полицейских, их госпитализировали. Глава района заявил, что конфликт уже урегулирован и сейчас ведутся переговоры с гражданами Азербайджана.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за пандемии, заработал в Дагестане на границе Магарамкентского и Дербентского районов. Были развернуты палатки для проживания 360 человек. По данным главы района, в лагере проживают около 600 граждан Азербайджана.