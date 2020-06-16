Reuters: Помпео встретится с китайской делегацией

16.06.2020, 10:00, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео на этой неделе планирует встретиться с китайской делегацией на американской военной базе на Гавайях, чтобы обсудить двусторонние отношения, серьезно ухудшившиеся в этом году.

Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила со ссылкой на неназванный источник, что член Госсовета КНР и влиятельного Политбюро Компартии Китая Ян Цзечи будет представлять китайскую сторону на встрече с Помпео.

Ожидается, что встреча пройдет на базе ВВС Хикэм на Гавайях, сообщил дипломатический источник, пожелавший отстаться неназванным.

Другой источник сообщил, что Помпео, как ожидается, вылетит из Вашингтона на Гавайи во вторник, а встреча состоится в среду.