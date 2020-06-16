Эксперты: Китай и Северная Корея наращивают ядерные арсеналы

16.06.2020, 10:00, Новости дня

Китай и Северная Корея наращивают свои ядерные арсеналы, в то время как такие сверхдержавы, как США и Россия, их сокращают.

Об этом говорится в докладе, опубликованном Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира.

В документе говорится, что к началу этого года у Китая было на 30 боеголовок больше, чем к январю 2019 года, а у Северной Кореи – на 20 боеголовок больше. Сейчас у них 320 и 30 боеголовок, соответственно.

«Китай находится в середине значительной модернизации своего ядерного арсенала. Впервые он создает так называемую ядерную триаду, состоящую из новых ракет наземного и морского базирования, а также авиации, способной нести ядерное оружие», – говорится в докладе аналитического центра.

«Северная Корея продолжает уделять приоритетное внимание своей военной ядерной программе как центральному элементу своей стратегии национальной безопасности», – отмечают авторы документа.

По данным института, за тот же период США сократили свой огромный арсенал с 6185 боеголовок до 5800, в то время как Россия сократила свой с 6500 до 6375.

В докладе говорится, что в целом мировой арсенал ядерного оружия в прошлом году сократился примерно на 465 боеголовок

«Сокращение мирового арсенала ядерного оружия в 2019 году в значительной степени было связано с демонтажем списываемого ядерного оружия Россией и США, на чью долю в совокупности до сих пор приходится более 90 процентов мировых запасов ядерного оружия», – утверждается в докладе.

Тем не менее, подчеркивают составители, обе страны осуществляют «обширные и дорогие программы по замене и модернизации своих ядерных боеголовок, ракет и авиационных систем доставки, а также объектов по производству ядерного оружия».