Мнение: Илон Маск в сказках инопланетян

16.06.2020, 9:55, Разное

Сказка про Илона Маска

На некоторой планете, в некоем звездном скоплении жил Васька. Нет, не Васька, Васк. А, нет, не Васк, Маск! По имен Илон (святой Парсек, какие тяжелые имена в этом Млечном Пути! Про имена детишек этого Маска мы вообще промолчим). Злые языки поговаривали, что он внебрачный сын Гагарина, ну, вы знаете, того самого, который сказал «Поехали!» и махнул рукой в неясном до сих пор направлении. Но нам кажется, что это сплетни. Ладно, вернемся к сказке.

Жизнь в страшных земных условиях содействовала развитию у подрастающего Илонушки озлоблению против инопланетных форм жизни, и он уже на десятое лето своего рождения создал ужасную компьютерную игру, где изничтожал полчища инопланетян какой-то лазерной громыхайкой почем зря. Да, планета обитания Илона Маска называлась Земля. Какое-то приземленное, или даже сказать бы присатурное название для планеты. Но что возьмешь с эти варваров… Подрастал, это значит, Маск, подрастал, рос, так сказать, над собой, и вот в один прекрасный день, решил, что хватит планете прозябать в антисанитарных условиях Солнечной системы, надо бы как-нибудь приобщить её к межкосмической цивилизации, то бишь, к нам. Сказано сделано! Напомним, что земная цивилизация на тот момент стояла в самой что ни на есть начальной точке своего космического развития, и использовала аппараты по освоению космического пространства, мягко говоря, досингулярного периода. Если мифология этой планеты не врет, то для создания подъемной силы аппаратов использовалась реактивная тяга, а вот способ её получения исчез, канул в глубинах веков. Есть некоторые данные, что каких-то существ кормили газообразующими продуктами, и использовали их выхлоп на выходе для подъема космических аппаратов. Решение оригинальное, ничего не скажешь, ученые межкосмического сообщества до сих пор тщетно бьются над повторением этого эффекта. Но есть ещё одно объяснение, более правдоподобное, что использовалось вещество, получившееся от распада клеток уже умерших ранее живших существ. Звучит очень погано, поэтому склоняемся к первому варианту. Но мы опять отвлеклись. Илон Маск, чтобы заставить землян открыть рты по-шире от удивления, решил рвануть прямиком к Марсу. Есть такая планетка в той же солнечной системе, большинство писателей Земли связывали её с возможностью нахождения там инопланетян. А так как Маск рассчитывал найти там хотя бы наши следы очень этой идеей загорелся. Путь для тех времен для землян был не малый, чтобы долететь до Марса, существам, осуществляющим реактивную тягу, надо было пропукать около трех — пяти земных месяцев. Но для Маска всё ничто, он с геройской настойчивостью продвигал свой план, и наконец наступил тот день, когда ноги землян примарсианились к красной планете. Да, вы детки, не все знаете, что у землян было по две ноги, и по две руки, совсем не было щупалец на лице, да и представляли собой очень неприглядное зрелище. Ну, Дуки-Туквлгбт, не пугайся, их планета находится далеко, так что вряд ли когда-нибудь ты с землянами встретишься воочию. Не плачь, дай я утру твой милый хоботок! Ладно, продолжим повествование. Примарсианились они, значит, а доблестный Маск в первых рядах, и давай рыскать в поисках наших следов по планете. И вы знаете, нашел! Тут мы сделаем небольшое отступление. В те далекие времена была у землян очень популярна игра «DOOM», где нас показывали как страшных, жестоких пришельцев, имевших намерение превратить их невзрачную планетку в свою новую родину. Чтоб вы знали, переводится название этой игры как «гибель», ни больше ни меньше. Так вот, по странной случайности, разработчики игры попали в своих измышлениях почти в точку, на этой планете действительно был, давно забытый нами, межкосмический портал, созданный в те далекие времена, когда наша цивилизация посылала исследовательские экспедиции во все уголки Вселенной. Илон Маск сразу же загорелся новой идеей, отправиться через портал к высокоразвитым цивилизациям. Но тут такое дело… Портал был оснащен защитой от несанкционированного использования, и так как Маск решил первым пройти по порталу, то он один и смог это сделать, после чего портал закрылся навсегда. К сожалению, а может и к лучшему, при проходе через портал он сильно видоизменился и принял вид своих давних предшественников, оброс шерстью и обзавелся великолепным хвостом. Умственные способности он тоже почти все утратил, но это нисколько не снизило его болтливость, он надоедает каждому встречному рассказами о своей великой миссии, просто уже всех задолбал, извините, детки, за словечко! Мы одарили его бессмертием и он теперь, вот уже сто тысяч лет, живет при детских яслях, где служит мягкой игрушкой, и совсем растолстел от безделья и обжорства. Илончик, ну иди сюда! Детки, бросьте ему косточку, а то он за так и хвостом не пошевелит. Вот так, ах ты наш хороший! Погладьте его детки. Вот так! Ну вот и вся сказочка. Вам понравилось?! Ах, вы мои хорошие! Хылдымбкко, вытри клыки, некрасиво, когда слюна по ним на других стекает, некультурно. Ну, всё, всем спать! А завтра я вам про Эйнштейна расскажу! Спите, спите…

Сергей Аникин

15.06.20