 

Стало известно, что брат стрелявшего в сотрудников ДПС в Москве мужчины работает в полиции

16.06.2020, 9:53, Новости дня

Брат подозреваемого в нападении на сотрудников ДПС в Москве работает в полиции Ингушетии, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

Источник сообщил, что «брат задержанного в Москве жителя Ингушетии работает в одном из подразделений республиканского МВД», передает РИА «Новости».

Представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова сообщила, что эксперты ведомства собираются проверить, были ли у стрелявшего сообщники, помогавшие в организации преступления, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Пострадали двое полицейских, один в тяжелом состоянии.

Ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело. В Сети появилось видео перестрелки.

Стрелявший, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения, наркотического или алкогольного. Изначально сообщалось, что злоумышленником якобы был таксист, но позже выяснилось, что стрельбу открыл случайный прохожий. Водителя опрашивают как свидетеля.

Также на допрос вызвали родственников подозреваемого. Было опубликовано видео обыска квартиры стрелка.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Два человека погибли в страшной аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень. Видео

02.06 / Экс-советник Обамы заявила, что за беспорядками в США стоит Россия

16.04 / Власти Москвы пожаловались на нарушающих режим самоизоляции горожан

25.05 / Путин обсудил с премьером Ирака рынок нефти

17.04 / YouTube и Google заблокировали аккаунт российского СМИ

04.05 / Ошиблись, потому что опоздали: европейцам стоило закрыть все раньше

18.04 / Мусульманское духовенство призвало извиниться авторов фильма «Зулейха открывает глаза»

13.05 / Британская газета увлеклась разглядыванием соринок в российском глазу

20.05 / ВОЗ зафиксировала наибольшее суточное количество новых случаев COVID-19 с начала пандемии

27.05 / Обрушение деревянного моста под большегрузом попало на видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска