СГБ Грузии задержала россиянина по подозрению в подготовке заказного убийства

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16.06.2020, 9:53, Новости дня

Контртеррористический центр cлужбы госбезопасности (СГБ) Грузии задержал гражданина РФ В.Б. «в рамках следствия по подготовке заказного убийства». Скандальный тележурналист Георгий Габуния утверждает, что планировалось его устранение за нецензурщину в адрес президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

СГБ пока выдвинула обвинение в адрес россиянина в приобретении и использовании поддельных документов – это укладывается в контекст расследования подготовки в Грузии заказного убийства, которое ранее начала служба.

Статья о подделке и использовании документов подразумевает заключение под стражу на три года.

Задержание россиянина «позволило предотвратить более тяжкое преступление», отмечает СГБ.

Между тем, скандальный тележурналист Георгий Габуния, год назад обматеривший в прямом эфире президента  РФ Владимира Путина, уверяет, что это именно его планировал устранить задержанный.

«Я не жалел и не жалею о том, что сделал», – сказал он, отметив, что задержание россиянина якобы связано с угрозами в его адрес от главы Чечни Рамзана Кадырова.

Руководитель телеканала «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия заявил, что задержан выходец из Ингушетии Васамбег Боков, который прибыл в Грузию «устранить Габуния».



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