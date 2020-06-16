Следствие не нашло мотивов у стрелявшего в полицейских в Москве
16.06.2020, 9:53, Новости дня
Следствие не нашло каких-либо мотивов у стрелка, напавшего на полицейских на западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
По версии следствия, в понедельник, 15 июня, мужчина беспричинно открыл стрельбу вблизи жилых домов по Ленинскому проспекту в сторону сотрудников ДПС, которые находились при исполнении должностных обязанностей, сообщается на сайте ведомства.
При этом, по информации СМИ, нападение может быть связано с экстремистскими взглядами молодого человека
Сотрудники полиции получили тяжелые ранения, однако успели задержать нападавшего и вызвать бригаду скорой помощи.
По данным источника РИА «Новости», задержанным является 25-летний уроженец Назрани Ратмир Галаев. Известно, что его брат работает в полиции Ингушетии.
Также в СК отметили, что раненые полицейские остаются в реанимации, нападавший также госпитализирован в одно из медицинских учреждений города.
Напомним, в понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Пострадали двое полицейских, один в тяжелом состоянии.
Ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело. В Сети появилось видео перестрелки.
Стрелявший, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения, наркотического или алкогольного. Изначально сообщалось, что стрелком якобы был таксист, но позже выяснилось, что стрельбу открыл случайный прохожий. Водителя опрашивают как свидетеля. Также на допрос вызвали родственников подозреваемого.
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