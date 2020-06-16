“Тоттенхэм” вспомнил о Дзюбе

16.06.2020, 9:45, Новости дня

Лондонский "Тоттенхэм" намерен подписать летом двух новичков. Один из них капитан сборной России, нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

Согласно информации сайта Чемпионат.com, "Тоттенхэм" собирается приобрести летом нападающего "Зенита" Артема Дзюбу и защитника "Пари Сен-Жермен" Тома Менье. Контракт Дзюбы в "Зенитом" скоро истекает, и Артем станет свободным агентом. Поэтому стесненный в средствах "Тоттенхэм" может получить его бесплатно.

"Тоттенхэм" неоднократно интересовался Дзюбой, а прошлой зимой намеревался приобрести его. Но в итоге Артем остался футболистом "Зенита".