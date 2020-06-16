В квартире мужчины, стрелявшего на Ленинском, найдены экстремистские материалы

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16.06.2020, 9:45, Новости дня

При обыске в московской квартире, где проживал стрелявший в полицейских Ратмит Галаев, найдена экстремистская литература и личный дневник нападавшего.

"Очевидно, что мужчина тщательно готовился и планировал нападение. Оно было осознанным и преднамеренным", — сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло днем 15 июня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту. Двое инспекторов ДПС проверяли документы у водителя такси, когда проходивший мимо них мужчина — выходец из Ингушетии Ратмир Галаев — достал оружие и открыл по ним огонь. Один из полицейских, несмотря на ранение, успел выстрелить в нападавшего из табельного оружия и задержать его.

Сейчас все участники перестрелки находятся в больнице. Состояние одного из пострадавших стражей порядка тяжелое, отмечает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" УК РФ. Нападавшего проверяют на причастность к другим тяжким преступлениям, в частности, к убийству главы ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.



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