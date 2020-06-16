Способные ухудшить течение COVID-19 болезни есть у каждого пятого жителя Земли

16.06.2020, 9:42, Разное



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Примерно каждый пятый житель планеты (22%) страдает от заболеваний, которые в случае заражения коронавирусом SARS-CoV-2 могут ухудшить течение COVID-19. К таким выводам пришли ученые, которые провели оценку распространенности хронических болезней на основании данных из 188 из стран. Новое исследование опубликовано в The Lancet Global Health.

Оценки исследователей показали, что в случае инфицирования госпитализация понадобится 4% населения. То есть, согласно их ожиданиям, у многих людей с сопутствующими патологиями риск тяжелого течения COVID-19 остается невысоким.

Риск госпитализации варьирует в зависимости от возраста: от менее 1% у людей младше 20 лет, около 20% – старше 70 лет. Во всех возрастных группах старше 65 лет риск госпитализации для мужчин в два раза выше, чем для женщин.

Также ученые сообщили, что в мире хотя бы одна болезнь, которая может сделать течение COVID-19 тяжелее, есть у 5% людей младше 20 лет и у 66% населения в возрасте 70 лет и старше. У людей работоспособного возраста (15-64 лет) этот показатель в среднем составляет 23%.

Авторы фокусировались только на хронических болезнях, которые во всех международных руководствах указываются в качестве факторов риска тяжелого течения COVID-19. Они не касались других факторов, связанных с осложнениями коронавирусной инфекции, – низкого социально-экономического статуса и этнической принадлежности.

Свой анализ ученые основывали на оценках заболеваемости, которые дали проект «Глобальное бремя болезней» (Global Burden of Diseases) и оценки ООН. Показатели этих оценок выше, чем официальные данные разных стран: эти расчеты ведутся, чтобы примерно установить количество случаев разных заболеваний, которые не учла статистика. Болезни могут не попадать в статистику, когда недостаточно тяжелы или просто не диагностированы.

«Поскольку страны выходят из карантина, правительства ищут пути защитить от вируса, который все еще циркулирует, наиболее уязвимых жителей. Мы надеемся, что наши оценки дают полезную отправную точку для разработки мер защиты», – утверждает Эндрю Кларк (Andrew Clark), доцент Лондонской школы гигиены и тропической медицины, соавтор исследования.

Кларк отметил, что меры предупреждения заболеваемости среди уязвимых групп населения могут включать введение социального дистанцирования, которое соответствуют степени риска. В будущем нужно установить уровень приоритета при вакцинации населения.