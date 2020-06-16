Церемонию вручения премии “Оскар-2021” перенесли из-за коронавируса

16.06.2020, 9:35, Разное

В полку отмененных и отложенных мероприятий прибыло: главная кинопремия планеты тоже перенесена на более поздний срок. Организаторы решили не надеяться на скорое изобретение вакцины и полную отмену карантинных мер в мире и в Америке в частности и накануне объявили, что церемония вручения премии “Оскар” в 2021 году пройдет не 28 февраля, как планировалось, а 25 апреля. Об этом заявила Американская киноакадемия. Список номинантов на “Оскар” будет объявлен 15 марта 2021 года.

Это не единственные изменения, которые ждут церемонию в следующем году. Ранее был объявлено, что число номинантов на “Оскар” в категории “Лучший фильм” отныне будет неизменным, а именно ровно десять фильмов. Соответствующее правило утвердила все та же Американская киноакадемия. До 2009 года на награду ежегодно номинировались пять фильмов, а с 2009-го количество номинантов в главной категории не должно было превышать десяти, но при этом могло быть меньше этого количества. Например, в 2020 году было девять номинантов, в 2019-м – восемь.

Ранее из-за коронавируса был отменен Каннский кинофестиваль. Он должен был состоятся в конце прошлого месяца. Московский международный кинофестиваль тоже перенесли на 1-8 октября. Изначально мероприятие было запланировано на апрель. А вот Венецианский кинофестиваль все еще надеется открыться в срок, а именно 2 сентября. Кроме того, пандемия затронула множество спортивных мероприятий, в частности, Международный Олимпийский комитет принял решение о переносе Олимпиады. Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа текущего года. Новые даты соревнований — лето 2021 года.

Лора Дерн и Билли Портер