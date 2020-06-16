Открыт новый эффективный способ возвращения молодости

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16.06.2020, 9:30, Разное

Американским ученым удалось открыть новый способ возвращения молодости. Они выяснили, что для омоложения тканей и обращения процесса старения вспять достаточно развести плазму крови.
Эксперименты на старых мышах проводили сотрудники Калифорнийского университета. В рамках процедуры, получившей название плазмаферез, они заменили у грызунов половину плазмы крови смесью, состоящей из физраствора и альбумина, компенсировавшего удаленный с исходной плазмой белок. Данная процедура произвела сильный омолаживающий эффект не только на ткани мышц, но и такие органы, как мозг и печень.

На сегодняшний день исследователи находятся на заключительном этапе клинических испытаний, результаты которых покажут пригодность проведения процедуры на человеке. Если они окажутся положительными, то при помощи плазмафереза удастся улучшить состояние пожилых людей и повысить эффективность их иммунитета, а также снизить негативное воздействие мышечной атрофии, диабета второго типа и дегенерации мозговых клеток, отметил один из авторов исследования Добри Кипров.



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