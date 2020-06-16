Песков заявил, что украинские политики при желании смогут посетить парад Победы в Москве

16.06.2020, 9:18, Новости дня

Украинские политики при желании смогут посетить парад Победы в Москве, который запланирован на 24 июня. Об этом 15 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

Отвечая на вопрос журналистов, можно ли ожидать на параде украинских политиков, например главу политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука, Песков ответил: “Я уверен, что если кто-то, собственно, захочет поприсутствовать на этом чрезвычайно важном с точки зрения и символизма, и текущего момента, и важного для всего мира мемориального мероприятия, то они это сделают. Все-таки 75 лет Победы – это дата, которая объединяет наши народы”.

Кто именно из украинских политиков получил приглашение Кремля, Песков не уточнил.

Военный парад должен был состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня. Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие на параде 9 мая, в частности, подтверждали президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По данным МИД РФ, свое участие в военном параде в Москве 24 июня подтвердили лидеры 12 государств. Песков говорил, что президента Украины Владимира Зеленского не приглашали, поскольку Украина “не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы”.

Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. Но в России отмечают годовщину капитуляции нацистской Германии, датой которой считают 9 мая 1945 года.