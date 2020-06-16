Коронавирус в Украине. Шестые сутки число новых случаев превышает 600

16.06.2020, 9:18, Новости дня

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 16 июня.

Таким образом, шестые сутки в Украине число новых случаев не опускается ниже 600. Максимальный прирост с начала эпидемии – 753 – был зафиксирован 12 июня. До прошлой недели в Украине ежедневно фиксировали менее 600 новых случаев.

От коронавирусной инфекции в Украине скончалось 912 человек, в том числе 11 – за последние сутки. Выздоровело 14 528 больных (+275 за последние 24 часа), а 17 036 продолжают болеть.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 9215 пациентов, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 319 больных.

В Украине методом полимеразной цепной реакции был исследован на коронавирус 507 251 образец, методом ИФА (на антитела) – 89 358.

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1455;

Волынская область – 1499;

Днепропетровская область – 1004;

Донецкая область – 338;

Житомирская область – 1101;

Закарпатская область – 1726;

Запорожская область – 531;

Ивано-Франковская область – 1809;

Киев – 3985;

Киевская область – 2049;

Кировоградская область – 590;

Луганская область – 60;

Львовская область – 3072;

Николаевская область – 321;

Одесская область – 1133;

Полтавская область – 279;

Ровенская область – 2473;

Сумская область – 228;

Тернопольская область – 1483;

Харьковская область – 1595;

Херсонская область – 183;

Хмельницкая область – 560;

Черкасская область – 562;

Черновицкая область – 4013;

Черниговская область – 427.

Підтверджено 32 476 випадків COVID-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно… Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 15. juuni 2020

Центр общественного здоровья сообщил 15 июня, что за прошедший месяц в Украине количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19, выросло почти вдвое. Средний показатель летальности по Украине – 2,9%. Он превышен в шести областях: Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Черновицкой, Черкасской и Львовской.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8 млн, из них более 3,85 млн вылечились, а 436,9 тыс. умерли.