Избившую внучку в лифте женщину задержали в Красноярске

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16.06.2020, 9:13, Новости дня

Правоохранители задержали женщину, побившую трехлетнюю внучку в лифте в Красноярске, сообщил региональный главк СК.

Видео инцидента, запечатленное на камеру видеонаблюдения, появилось в соцсетях накануне. На кадрах видно, как женщина заталкивает девочку в лифт, после чего бьет ее по лицу ладонью. От удара ребенок падает, однако женщина не останавливается, передает РИА «Новости».

Полиция и СК начали проверку по видео с камеры наблюдения. Полиция нашла и опросила женщину – ею оказалась бабушка девочки. После беседы женщину передали следователям Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемая вместе со своей трехлетней внучкой пришла в гости к знакомой. По пути домой девочка начала капризничать, чем вызвала раздражение женщины.

«Она без достаточных на то причин, нарушая общепринятые нормы морали и правил поведения в общественном месте, действуя из хулиганских побуждений, нанесла ребенку три удара по голове, отчего девочка упала. В ходе проведения медицинского освидетельствования у пострадавшей на лице обнаружен кровоподтек», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что женщина полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном. В настоящее время рассматривается вопрос о постановке семьи на профилактический учет.

«В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении.

Ранее жительницу Омска, которая обвиняется в истязании и избиениях своей трехлетней дочери, заключили под стражу. 



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