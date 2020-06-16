В Кузбассе начали ремонтировать дворы по нацпроекту «Жилье и городская среда»

16.06.2020, 9:13, Новости дня

В городах и районах Кузбасса по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» ремонтируют 308 дворов и 58 общественных пространств, ремонты планируется завершить к середине октября.

На обновление дворов и общественных территорий направят около 1,2 млрд рублей из бюджетов всех уровней, говорится в сообщении на сайте администрации правительства Кузбасса.

«Кузбасс – лидер среди регионов Сибири по объему строительных работ. Жилье, школы, детсады, дороги – все это действительно строится сейчас в очень хорошем темпе. Но когда человек выходит из дома и попадает в запущенный двор с разбитым асфальтом, ему явно не до новых строек. В этом году мы отремонтируем по всему Кузбассу 308 дворов и 58 общественных пространств. Это большой объем, и нам удалось добиться для этого федерального финансирования. Сейчас очень важно контролировать выполнение этих работ. Лично проверять каждый двор не могу – это неэффективно, поэтому требую постоянного контроля от глав районов», – сказал губернатор региона Сергей Цивилев.

В некоторых городах региона ремонтные работы в рамках нацпроекта уже находятся на финальной стадии и будут завершены летом.

Например, в Междуреченске к середине августа отремонтируют 12 дворов. Самым крупным объектом в городе стала придомовая территория, объединившая три пятиэтажки по проспекту Коммунистический, 34, 36 и улице Космонавтов, 14 – здесь подрядчики меняют коммуникации, асфальт, расширяют парковку.

В Юрге за лето в специалисты приведут в порядок дворовые проезды, автопарковку, установят скамейки и урны, отремонтируют тротуары, пешеходные дорожки, отмостки домов по улице Томской, 5, на проспекте Кузбасский, 16, проспекте Победы 42, 28 А и 30, также по улицам Волгоградская, 22 Б и Фестивальная, 12.

В Тайге до начала осени будут отремонтированы придомовые территории на улице 40 лет Октября, 1, 27, улице Мира, 1, 2, также на улице Строительная, 3. Подрядчики обновят внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки, парковки, твердые покрытия аллей. У каждого подъезда будут установлены скамейки и урны для мусора.

В Новокузнецке за лето благоустроят 68 дворов. Здесь за ремонтными работами следят с помощью системы видеонаблюдения, доступ к которой имеют кураторы объектов из городского комитета ЖКХ, а также администрация города и общественники. Специалисты отмечают, что в основном подрядчики работают с опережением графика.

Ранее в Перми начали ремонтировать дворы по нацпроекту «Жилье и городская среда».