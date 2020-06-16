Появилось видео обыска квартиры ранившего полицейских в Москве стрелка
16.06.2020, 9:08, Новости дня
Опубликовано видео с сотрудниками правоохранительных органов, которые прибыли для проведения обыска в квартире стрелка, напавшего на полицейских в Москве.
В доме у подозреваемого проводился обыск, также правоохранители опросили соседей стрелка, передает РЕН ТВ.
Вместе с тем «Пятый канал» опубликовал кадры, на которых запечатлена тетрадь с экстремистским содержанием. Предположительно, она принадлежала стрелку, напавшему на сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве.
На страницах подозреваемый просил перед атакой помощи «у высших сил», а также хотел «ускорить встречу». В телефоне мужчины найдены записи с нападениями на полицейских.
Напомним, в понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Пострадали двое полицейских, один в тяжелом состоянии.
Ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело. В Сети появилось видео перестрелки.
Стрелявший, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения, наркотического или алкогольного. Изначально сообщалось, что стрелком якобы был таксист, но позже выяснилось, что стрельбу открыл случайный прохожий. Водителя опрашивают как свидетеля.
Также на допрос вызвали родственников подозреваемого.
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