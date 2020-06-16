Мнение: О близком крахе США: инсайты лучших американистов

16.06.2020, 9:00, Разное

Вся Россия, встающая с колен, с удивлением смотрит, как вся Америка встаёт на колени. Чёрный бро ставит её в эту позицию, мстя ужасно за рабство предков. В общем, равнодушных нет.

Во что это выльется?

Со стороны, как говорится, виднее. И с этой – нашей! – стороны Атлантики ответ дают лучшие американисты всех времён и народов. Не может быть и тени сомнения, что они располагают самой инсайдерской, самой полной и самой глубокой информацией по этому вопросу. Даром что ли российские спецслужбы, успешно выбравшие Америке супердеда Дональда #Трамп­а, свой хлеб едят!

Итак, самый осведомленный американист и по совместительству нынешний президент России Владимир #Путин сообщил, что Соединённые Штаты Америки охвачены «глубинным внутренним кризисом». Который объясняется нежеланием противников президента Трампа признать как «очевидную» победу выскочки в 2016 году, так и текущую легитимность 45-го главы Белого дома.

Следующая мысль российского лидера – расовая напряжённость поставила города Америки на край пропасти. И вообще, круг замкнулся: многолетние проблемы Америки с расизмом усилили глубочайший кризис легитимности, который «мы наблюдаем уже давно». Вместо того, чтобы признать, что Дональд Наш Трамп одержал победу «абсолютно демократическим путём», сторонники его соперницы на президентских выборах, Хиллари Клинтон, придумывают всевозможные небылицы в попытке подвернуть сомнению легитимность нынешнего главы вашингтонской Администрации, сказал российский лидер. По мнению которого, заокеанскую сверхдержаву буквально губит излишняя демократия: там губернаторы вольны сказать президенту: «Да пошёл ты подальше!». А «узкопартийные интересы ставятся превыше интересов всего общества и интересов людей», заключил Владимир Путин.

Однако там, где официальный #Кремль ставит точку, его почти официальные «рупоры» меняют знак препинания на многоточие. И продолжают невысказанные вслух мысли первого лица.

Идея о том, что Соединённые Штаты столкнулись с глубочайшим кризисом, угрожающим существованию страны и напоминающим крах #СССР, вмиг стала самой популярной темой на подконтрольном Старой площади телевидении. «Это их перестройка», — заявил ведущий воскресного вечернего ток-шоу Владимир Соловьев, вспомнив период реформ, начатых Михаилом Горбачевым в середине 1980-х годов. Тогда в конечном итоге всё закончилось распадом страны. Этот же темник озвучил и Дмитрий Киселёв, комментируя слова российского президента. Он тоже заявил, что #США сегодня напоминают Советский Союз, когда тот в конце 1991 года стремительно шёл к своему краху.

Короче, вот-вот – и сбудется вековечная мечта простого советского человека…

Или – нет?

Конечно, выходцев из СССР поражает в самое сердце, как это – г-н полицейский встаёт на колено по просьбе или даже по требованию каких-то протестующих. Это сущее потрясение основ, а не просто разрыв шаблонов. Стройная картина мира рушится!

И хотя многие из тех, кто реально живут в Штатах буквально до манной каши разжевали росийской публике реальный смысл этого символического жеста, в мозги экс-homo soveticus, никогда не знавших свободы, всё происходящее за океаном не укладывается. Или – укладывается исключительно в картину заговора элит, где все демонстранты либо марионетки, либо статисты.

Даже выражение новое уже готово: «Вы что, хотите, как в Сиэтле?!». Там протестующие захватили часть города и провозгласили «автономную зону», а мэр Дженни Дуркан, ставленница оппозиционной Трампу Демпартии, поддерживает оккупантов вместо того, чтобы навести порядок в городе. Тут, кстати, уместно процитировать:

«Люди имеют право на протест, и если они хотят протестовать, мы будем рады убедиться, что у них есть места, чтобы сделать это» ©

Правда, это совсем не Дженни Дуркан, а мэр Нью-Йорка, демократ Майкл Блумберг, и не сейчас, а в 2011 году, когда главное кресло в Овальном кабинете занимал выдвиженец Демпартии Барак #Обама. Но тогда было нечто совершенно подобное АЗС: движение Occupy Wall Street захватило несколько нью-йоркских улиц и парк Зукотти, где протестующие обосновались на несколько месяцев.

Как ни странно, такой «оккупационный» протест не подорвал стабильности Америки, не убил американскую демократию и даже самим протестующим урона не нанёс: лишь несколько сотен человек из десятков тысяч были оштрафованы за нарушения. Более того, по итогам судебных разбирательств, Нью-Йорк выплатил 1,5 млн долл. компенсаций в пользу протестующих и для урегулирования 80 судебных процессов, инициированных против… действий полиции. Потому что право американцев на мирный протест охраняется конституцией и традицией.

Это опять-таки не понять россиянам, привыкшим протестовать максимум «в тряпочку» или «на кухне» под водочку. Отчего удивительные прогнозы и сентенции Владимира Путина, Дмитрия Киселёва, Владимира Соловьёва встречаются en masse с пониманием.

Но если даже негры с их веками рабства преодолели свой рабский (не путать с

иждивенческим) менталитет, то русским – сам Бог велел? Или тут случай на порядок сложнее, и придётся ждать взросления второго непоротого поколения?

Кстати, а как там с будущим Америки?

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