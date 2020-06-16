 

В Грузии задержали россиянина – он якобы готовил покушение на журналиста, оскорбившего Путина

16.06.2020, 8:54, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Тбилиси в результате операции спецслужб задержан гражданин России, который, по некоторым данным, планировал убийство журналиста Георгия Габуния, оскорбившего год назад в эфире телеканала “Рустави-2” Владимира Путина. Об этом сообщает “Эхо Кавказа” со ссылкой на гендиректора канала “Мтавари архи”, на котором сейчас работает Габуния.

По данным издания, задержанный – 38-летний уроженец Ингушетии Васамбек Боков. Информацию о готовящемся покушении грузинским властям предоставили украинские правоохранительные органы. В Службе госбезопасности Грузии задержание россиянина пока не комментировали.

В Тбилисском городском суде в понедельник, 15 июня состоялся закрытый судебный процесс по делу Бокова. По решению суда подозреваемый останется в предварительном заключении до августа, когда состоится очередное заседание.

Гендиректор “Мтавари архи” Ника Гварамия не исключил, что “заказчиком этого покушения мог быть глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее публично заявлял, что накажет Габунию”.

Телеканал “Рустави 2” в июле 2019 года стал фигурантом крупного политического скандала между Россией и Грузией. Георгий Габуния, ведущий авторской программы P.S., на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину и нецензурно обругал его. МИД РФ в ответ заявил о неприемлемой “выходке” со стороны телеканала, а президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе раскритиковали Габунию. Позже журналист был отстранен от работы в эфире. 

Габуния неоднократно получал угрозы в свой адрес. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что “Габуния нужно спрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил”.

 



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