Мишустин снизил размер взносов в фонды ответственности для туроператоров

16.06.2020, 8:48, Новости дня

Председатель правительства Михаил Мишустин скорректировал размер взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, в фонды персональной ответственности.

Так, в 2020 году взнос составит 0,25% общей цены туристского продукта против действовавшего ранее 1%, говорится в сообщении на сайте правительства.

«Решение о снижении размера взносов принято для того, чтобы поддержать туроператоров в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции», – указали в кабмине.

Обязанность создавать фонды персональной ответственности появилась у туроператоров, занимающихся выездным туризмом, в 2017 году. Такие фонды формируются для возмещения ущерба туристам, если туроператор не выполнит обязательства по договору. Отчисления рассчитываются исходя из общей цены туристского продукта за предыдущий год.

8 июня премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что РФ готова постепенно открывать туристический сезон.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что туроператоры получат государственные субсидии за организацию доступных туров по России.