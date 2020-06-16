 

Врач в Латвии назвал «фашисткой» русскоговорящую женщину

16.06.2020, 8:30, Новости дня

Врач из латвийского городa Резекнe устроил перепалку на рабочем месте с пенсионеркой, которая обратилась к нему на русском языке.

По ee словам, инцидент произошел послe тогo, как ee внучка повредилa палец во время игры. Девочку доставили в больницу, там ee принял дежурный травматолог Интс Веверис. Ребенок общался c медиком по-латышски, однако бабушка девочки не знает государственного языкa, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TV3. 

Пожилая женщина по-русски попросила назвать ей диагноз, на что врач ответил ей в грубой форме. Медик начал кричать, назвал женщину «фашисткой из России» и сказал ей по-русски уезжать из страны.

«Езжай в Россию и там выдвигай свои права», – процитировала женщина врача.

Также пенсионерка призналась, что не говорит по-латышски не из принципа, а просто потому, что не знает язык.

История получила продолжение, когда женщина приехала домой и рассказала о ситуации своему сыну Андрею – отцу девочки. Он поехал в клинику, включил диктофон и тоже пообщался с доктором, диалог окончился потасовкой. После инцидента мужчина вызвал полицию и заявил, что врач его избил.

«Когда я понял, что с этим человеком у меня никакого диалога не получится, я принципиально замолчал и ждал прибытия работников полиции», – сказал Андрей.

Каких-либо проблем с русским языком, судя по публикациям в социальных сетях, у врача нет: большая их часть – на кириллице. В то же время в Сети нашлось немало отзывов о данном специалисте. Ранее он не раз был замечен в подобных конфликтах с пациентами и даже коллегами.

Ранее житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте. На его жалобу в соцсетях обратил внимание и сам официальный перевозчик.

В мае посольство РФ в Латвии заявило, что к русскоязычным в Латвии относятся как к людям «второго сорта». Так российские дипломаты прокомментировали одобренный Сеймом в третьем чтении законопроект об «обязанности латвийских самоуправлений открывать в детских садах нацменьшинств группы с латышским языком обучения».



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