 

При спасении тонущей школьницы погибли четыре человека в Забайкалье

16.06.2020, 8:30, Новости дня

В Забайкальском крае четыре человека – одна женщина и трое мужчин – погибли, спасая тонущую старшеклассницу, сообщило Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по региону.

Инцидент произошел в понедельник в Ононском районе. Компания родственников отдыхала на берегу реки, среди них была девушка-подросток, говорится в сообщении на сайте СК.

Во время купания школьница попала в водоворот и начала тонуть. Взрослые бросились на помощь, к ним присоединились трое рыбаков, находившихся неподалеку.

Подростка удалось спасти, «однако четверо взрослых, в том числе 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули».

Проводится доследственная проверка. Следователи и полицейские осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Обнаружены и направлены на судмедэкспертизу тела трех мужчин, ведутся поиски тела женщины.

Напомним, в октябре 2019 года в Югре учительница спасла ребенка, тонувшего в озере.



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