Ученые определили причину возникновения аномальной жары

16.06.2020, 8:30, Разное

Китайские исследователи установили причину аномальной жары, возникающей все чаще в последние годы. Результаты исследования климатологи опубликовали в научном журнале Environmental Research Letters.

С каждым годом аномальная жара становится более продолжительной и разрушительной, отмечают эксперты, она не только наносит ущерб сельскому хозяйству, но и приводит к смертям. В рамках исследования причин аномальной погоды специалисты изучили жару, которая в 2018 году в Китае продлилась 33 дня. Возникла она из-за мощного антициклона, ответственного за высокую температуру.

Данный антициклон, который иначе называют областью высокого давления, начал формироваться еще в 1991 году. С тех пор он настолько усилился, что вносит почти 50% вклада в аномальную жару. Кроме того, ситуацию усугубляет накопление парниковых газов в атмосфере. Ученые полагают, что глобальное потепление будет только усиливаться, а Северо-Восточную Азию они предупреждают о новых волнах жары.