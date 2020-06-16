В Иркутске отменили мероприятия в честь 75-летия Победы из-за коронавируса

16.06.2020, 8:16, Новости дня

В Иркутске из-за коронавируса отменили торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, намеченные на 24 июня, сообщил представитель пресс-службы областного правительства.

Парад планировался в «усеченном» варианте, после него должно было состояться возложение цветов к Вечному огню, передает РИА «Новости».

Кроме того, проведение шествия «Бессмертного полка» 26 июля также под вопросом. Как сказал собеседник агентства, вероятно, его тоже придется отменить.

По данным регионального оперативного штаба, число заразившихся COVID-19 в регионе на 16 июня составляет 4 тыс. 747 человек, суточный прирост составил 179 пациентов. За время пандемии 1 тыс. 316 человек выздоровели, 39 умерли, 19 из них – от сопутствующих заболеваний.

До этого сообщалось, что из-за коронавируса от шествий отказались 13 городов: Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Ярославль, Якутск, Пенза, Вологда, Челябинск, Псков, Орел, Петропавловск-Камчатский и Нижний Тагил.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина заявил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в некоторых регионах России.