Глава Минприроды назвал причину разлива топлива в Норильске

16.06.2020, 8:16, Новости дня

Причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске могли стать глобальные климатические процессы, вызывающие растепление (комплексное повышение температуры и размораживание) грунта в Арктике, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на встрече с представителями коренных малочисленных народов севера (КМНС).

«Связано это, мы будем еще разбираться, есть большая вероятность, что с растеплением грунта, с климатическими изменениями, которые происходят в Арктической зоне», – сказал министр, передает ТАСС.

Ликвидацией последствий разлива занимаются 705 человек и 303 единицы техники. Уже собрано более 30,6 тыс. кубометров водонефтяной смеси. В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено более 84 тыс. тонн. Также до 63,1 тыс. квадратных метров увеличилась обработанная сорбентом территория.

Ежедневно на реке Амбарной устанавливаются дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.

Президент РФ Владимир Путин 3 июня объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске. Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о реальной обстановке на месте инцидента. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. 5 июня ЧП в Норильске было локализовано.

11 июня директора ТЭЦ-3 в Норильске Павла Смирнова арестовали по делу о разливе дизельного топлива. Также были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».