 

Вирусолог высказался о неизбежности второй волны коронавируса в России

16.06.2020, 8:15, Разное

Как считают в Пекинском комитете по вопросам гигиены и здравоохранения, в Китае высок риск повторной вспышки COVID-19. В России вероятность развития событий по такому сценарию оценил Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

По словам эксперта, вероятность второй волны коронавируса в России составляет почти 100%. Он напомнил, что сама болезнь никуда не денется. Однако, добавил вирусолог, есть вероятность, что новая эпидемия все же не будет такой страной, как изначальная.

Все дело в вероятности изменений самого коронавируса. “Он может ослабевать с точки зрения летального эффекта”, – в эфире НСН рассказал Анатолий Альштейн. При этом заражающий эффект COVID-19 не просто будет сохраняться, но и, возможно, увеличиваться.

Таким образом, вторая волна коронавируса в России будет возможна уже осенью. При этом стоит учитывать, что первая вспышка эпидемии еще не закончилась. И если в Москве специалисты наблюдают отчетливое снижение частоты новых заражений, то в других регионах страны эта тенденция не так заметна.

Напомним, коронавирус в России был выявлен у 537 210 человек. За все время наблюдений было зарегистрировано 7 091 летальный случай от COVID-19. Выздороветь смогли 284 539 пациентов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 12:07 PDT



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