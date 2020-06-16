El País – разлив нефти в Норильске привлёк внимание России к угрозе таяния вечной мерзлоты

16.06.2020, 8:10, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин распорядился провести проверку в отношении всей инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты и принять поправки в законодательство, которые позволят предотвращать разливы нефти, подобные утечке в Норильске, в будущем, пишет El País. Эксперты надеются, что эти меры станут частью экологических реформ, в которых нуждается Россия, как крупный экспортёр нефти и углерода.



Reuters

Масштабный разлив нефти в Норильске, в результате которого менее двух недель назад около 20 тыс. тонн нефтепродуктов попало в землю, в реки Амбарная, Далдыкан и их притоки, заставил Россию обратить внимание на последствия глобального потепления, пишет El País.

Как отмечает издание, крупнейшая экологическая катастрофа в Арктике и одна из крупнейших в истории современной РФ стала «тревожным сигналом» для страны, который «проливает мрачный свет на то, что может произойти в будущем». На фоне распространения багряно-красных нефтяных пятен по территории региона Следственный комитет РФ распорядился провести проверку «особо опасных конструкций», расположенных в местах, подверженных таянию вечной мерзлоты, чтобы предотвратить аналогичную ситуацию.



Утечка дизельного топлива в Норильске возмутила президента РФ Владимира Путина, который в рамках видеоконференции сделал выговор президенту компании «Норникель» Владимиру Потанину, за то что в его компании не сумели её предвидеть.

По мнению экспертов, выступивших с критикой экологической политики одного из ведущих мировых производителей никеля и палладия, «своевременный пересмотр и обновление инфраструктуры предотвратили бы катастрофу». В самой компании заверяют, что держат ситуацию под контролем и возьмут на себя затраты по очистке и оздоровлению территории.

Однако утечка привлекла внимание к последствиям глобального потепления, так как более половины территории РФ находится в зоне вечной мерзлоты. По мнению эксперта Института Криосферы Земли Марины Лейбман, в РФ недооценивали опасность «глобального потепления в сочетании с экологической и градостроительной политикой, которая не учитывала его риски».

Как объясняет специалист в области гляциологии РАН Николай Осокин, инфраструктура в Сибири — как на Аляске или на севере Канады — обычно строится на сваях, стоящих на этой мерзлой земле. По мере температурного роста вечная мерзлота начинает таять, что приводит к появлению трещин на дорогах и в зданиях.

Тем не менее на этой неделе Путин распорядился провести проверку в отношении всей инфраструктуры, которой угрожает глобальное потепление, в том числе атомных и тепловых электростанций, газопроводов, нефтяных месторождений и железнодорожных путей.

Также Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики планирует совместно с учеными возродить действовавшую в СССР систему мониторинга вечной мерзлоты, что позволит отслеживать состояние вечномерзлых грунтов и прогнозировать риски их деградации.

Кроме того, российский лидер предложил принять поправки в законодательство, которые позволят предотвращать «такие ситуации в будущем». Экологи надеются, что все эти меры станут так называемой «зелёной реформой», в которой нуждается Россия, будучи вторым по величине экспортёром нефти и четвёртым по величине экспортёром углерода в мире, несмотря на потенциальную выгоду таяния мерзлоты для страны.

Тем временем в Норильске продолжаются работы по ликвидации разлива нефти, которая уже добралась до озера Пясино, откуда она может по реке утечь в Карское море. Тем не менее в компании «Норникель» опровергают информацию о попадании топлива в озеро.

Как отмечает издание, в утечке обвиняются пять человек, в том числе четыре руководителя ТЭЦ, которые уже находятся под стражей. Также уголовное дело возбудили в отношении главы Норильска Рината Ахметчина.

Председатель семейно-родовой общины коренного народа Долган Геннадий Щукин предупредил о серьёзности экологических последствий разлива, отметив, что на восстановление района, который и прежде страдал от загрязнения, уйдут годы. Щукин надеется, что утечка станет «тревожным сигналом» и заставит власти обратить внимание на таяние вечно мерзлоты, которое может повлиять на пищевые цепочки в регионе и лишить его народ привычного образа жизни.



Эксперты также предупреждают, что таяние вечной мерзлоты высвобождает в атмосферу сотни тонн углекислого газа и метана, ускоряя глобальное потепление, пишет El País.