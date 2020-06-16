wPolityce – без активной борьбы с угрозами безопасности Польшу могут принять за ненадёжного союзника

16.06.2020, 8:10, Новости дня

Географическое положение даёт Польше уникальный шанс стать краеугольным камнем в европейской системе сдерживания РФ пишет польский журналист Марек Будзиш. Об этом в последнее время часто говорят представители американской политической элиты. Однако, как он отмечает на портале wPolityce, Польша пока не сильно активна в обеспечении безопасности региона, и из-за этого её могут посчитать ненадёжным союзником.



Reuters

Из речи президента Дональда Трампа во время церемонии вручения дипломов в Военной академии США следует запомнить две вещи, потому что они обе связаны с возникающим сейчас в США новым пониманием американской оборонительной доктрины, а также системы союзнических отношений, пишет на портале wPolityce польский журналист Марек Будзиш.

В статье автор обращает внимание на слова Трампа о том, что США заканчивают эру не кончающихся войн, а также о том, что роль американской армии не состоит в том, чтобы восстанавливать другие государства и разрешать старые конфликты в странах, про которые вообще мало кто слышал. Американский лидер ясно сказал, что США вовсе не претендуют на роль мирового полицейского, но при этом заметил, что если кто-то на них нападёт, то они сотрут с карты мира то государство, которое решилось пойти на такой шаг.

По случаю Трамп объявил, что вскоре в распоряжении США появится гиперзвуковая ракета. Однако суть переосмысления в американских кругах власти сводится к тому, что США должны сократить расходы на обширное военное присутствие американской армии в мире, а больше средств направлять на новые виды вооружений, подчёркивает автор.

Более того, сегодня для США вызовом стали также авторитарные и ревизионистские страны, поэтому политика безопасности должна отличаться глобальным характером, ведь США в одиночку могут и не справиться. В связи с этим США стоит отказаться от идеи европоцентризма с точки зрения НАТО. Расширенный принцип функционирования Североатлантического союза в будущем может сводиться к союзническим кругам, в которых должны появиться такие страны, как Япония, Австралия, Корея, Швеция, Финляндия, Украина, Грузия, Иордания, а также Молдавия. Им всем предстоит принимать активное участие в отдельных проектах, объясняет возможный сценарий развития польский журналист.

Он обращает также внимание на опубликованный несколько дней тому назад доклад Атлантического совета*, посвящённый «геометрии сдерживания» РФ в Северо-Восточной Европе. Авторы документа приходят к выводу, что общая система обороны должна в себя включать как бассейн Балтийского, так и бассейн Баренцева моря. Краеугольным камнем этой системы ввиду своего географического положения, величины армии и масштаба страны безусловно выступает Польша, которая пока что очень малоактивна в обеспечении безопасности региона.

«Без Польши не может существовать система обороны Европы от Российской Федерациии» — повторяют в последнее время представители американской элиты. Это касается как северного, так и южного фланга Североатлантического альянса. США и НАТО готовы поддержать все инициативы, но они должны быть предложены странами региона. Слабая активность Польши может восприниматься как отсутсвие союзнической надёжности.

«Мы должны обратить внимание на то, что поступающие из-за океана призывы к общей борьбе с вызовами возлагают на нас дополнительные, нежели ранее, обязательства. Быть удовлетворёнными военными расходами в размере 2% от ВВП уже недостаточно. Мы должны принять вызов связанный с нашим географическим положением и величиной армии. Это в свою очередь значит, что Варшава должна стать одним из конструкторов региональной системы безопасности, в состав которого наравне со странами НАТО, войдут государства, не являющиеся членами Североатлантического альянса», — резюмирует в своей статье на портале wPolityce польский журналист Марек Будзиш.

* Атлантический совет (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.