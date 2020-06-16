«Формула смерти» ученых рассчитывает вероятность летального исхода от коронавируса

16.06.2020, 8:09, Разное

Ученые вывели «формулу смерти», позволяющую рассчитать индекс иммунитета. С ее помощью с высокой точностью можно определить, умрет ли пациент с тяжелой формой коронавируса в течение 28 дней после поступления в больницу.

По словам китайских специалистов, они обнаружили новый маркер, указывающий на вероятную смерть. Найти его удалось благодаря созданию т.н. «формулы смерти», в рамках которой высчитывается упрощенный индекс иммунной дисрегуляции, заключающейся в установлении пропорционального соотношения интерлейкина-6 к лимфоцитам в крови.

Российские медики уже оценили новую методику, заявив, что ее можно применять в больницах. Формула китайских специалистов показывает, что у пациента коронавирус протекает в тяжелой форме, поэтому врачи могут заранее принять экстренные меры, чтобы спасти его.