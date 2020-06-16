Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в защиту Ефремова

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16.06.2020, 8:08, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник», призвавшего проявить великодушие в ситуации с актером Михаилом Ефремовым.

«Лучше бы они продолжали молчать», – написал Соловьев в Telegram.

Ранее коллектив театра «Современник» прокомментировал ситуацию вокруг актера Михаила Ефремова, который в пьяном виде устроил смертельное ДТП. В театре отметили, что молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с Ефремовым. В «Современнике» назвали случившееся огромной трагедией, а также «общей болью, которую невозможно выразить», и призвали проявить великодушие.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремов находится под домашним арестом. При этом спустя четверо суток после резонансного ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. Инициатором обращения стал адвокат артиста. 



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