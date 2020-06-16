 

При взрыве на полигоне под Новосибирском пострадали четверо военных

16.06.2020, 8:08, Новости дня

На полигоне в Новосибирской области при взрыве артиллерийского заряда пострадали четверо военных, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Отмечается, что взрыв произошел из-за грубого нарушения техники безопасности, передает ТАСС. 

По предварительным данным, 15 июня 2020 года на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы артиллерийского заряда, в результате которой четверо военнослужащих получили травмы. 

В марте пять военнослужащих-контрактников получили травмы из-за грубого нарушения техники безопасности во время занятий на полигоне в Мурманской области. 



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