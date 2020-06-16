Нефть подешевела из-за роста числа заражений коронавирусом

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16.06.2020, 8:08, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром слабо снижаются из-за опасений, что рост заражений коронавирусом во всем мире может затормозить рост спроса на топливо.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,08% – до 39,7 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,08% – до 37,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

К понедельнику число случаев заболевания коронавирусом возросло до 8 млн во всем мире. Число зараженных резко возросло в Латинской Америке, в то время как США и Китай также сталкиваются с новыми вспышками.

Надежды на то, что сокращения добычи могут быть продлены, сдерживают снижение котировок. Поддержку ценам оказали слова министра энергетики ОАЭ. Сухель аль-Мазруи в понедельник выразил уверенность в том, что все страны ОПЕК+ будут выполнять взятые на себя обязательства сократить нефтедобычу в рамках достигнутых ранее договорённостей альянса. Он также отметил, что есть признаки того, что спрос на нефть растет, поскольку все больше стран ослабляют карантин.



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