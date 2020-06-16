В Грузии задержали россиянина, который готовил покушение на обматерившего Путина журналиста Габунию

16.06.2020, 8:06, Новости дня

В Тбилиси сообщили о задержании гражданина России, который планировал убийство журналиста Георгия Габунии, обматерившего президента РФ Владимира Путина в эфире телеканала “Рустави 2” летом 2019 года. Об этом сообщил “Главный канал”, где сейчас работает Габуния.

Убийство журналиста планировал 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков, заявил гендиректор канала Ника Гварамия. По его словам, заказчиком убийства является глава Чечни Рамзан Кадыров, а причиной – скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента.

Гварамия отметил, что информацию о готовящемся покушении грузинским правоохранителям предоставили украинские коллеги.

Телеканал отмечает, что в Тбилиси действовала спецгруппа, члены которой наблюдали за передвижением Габунии.

7 июля в прямом эфире Габуния на русском языке обратился к Путину, назвав того “сукой подзаборной”, “говном собачьем”, “вонючим оккупантом” и т.д. “Пошел ты в жопу, Володя. Иди на х…й вместе со своими рабами. Еб…л я твою мамочку”, – заявил ведущий.

Руководство “Рустави 2” принесло извинения. В ночь на 8 июля под телеканалом собрались протестующие, которые требовали уволить Габунию. Из-за угрозы безопасности телеканал на несколько часов прекращал вещание.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что мат в адрес главы Кремля, прозвучавший в эфире грузинского телеканала “Рустави 2”, является “большим позором для грузин”.

После увольнения с “Рустави 2” Габуния перешел на “Главный канал”.