Адвокат рассказал о тяжелом состоянии Ефремова

16.06.2020, 7:53, Новости дня

Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов плохо себя чувствует «душевно и физически», сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Очень тяжелое (самочувствие). Абсолютно никто не приезжает. Он даже не хочет этого делать, потому что ему очень плохо. И душевно и физически. Это крайне тяжело», – сказал Пашаев в беседе с «Пятым каналом».

При этом, по словам правозащитника, за медицинской помощью артист не обращается.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремов находится под домашним арестом. При этом спустя четверо суток после резонансного ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. Инициатором обращения стал адвокат артиста.